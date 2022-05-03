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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ситуация на фронте изменится через две недели – глава Луганской обладминистрации

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Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Через две недели в войне России против Украины произойдут изменения. Об этом в Telegram заявил 3 мая председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Ситуация на фронте изменится через две недели", – написал он.

В комментарии украинскому телевидению, фрагмент которого разместил глава обладминистрации, он связал свое заявление с поставками оружия из-за рубежа.

"Количество боев, конечно, увеличится, ну и те решения, которые принял Запад (по помощи нам), – они реализуются до двух недель, и через две недели мы уже увидим, в принципе, изменения", – сказал Гайдай.

По его словам, "в Луганске больница забита полностью разорванными боевиками и трупами их, они даже не могут их некоторых опознать".

"Дальше будет для них хуже", – заявил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Война на Донбассе продолжается с 2014 года. 24 февраля 2022 года Россия начала масштабное вторжение в Украину.

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "российские войска начали битву за Донбасс".

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран.

Теги: Луганск, оружие, Луганская область, война, Донбасс, вооружение, больница, вторжение, Сергей Гайдай, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, война на Донбассе
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