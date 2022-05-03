Ситуация на фронте изменится через две недели – глава Луганской обладминистрации

Война на Донбассе продолжается с 2014 года Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Ситуация на фронте изменится через две недели", – написал он.

В комментарии украинскому телевидению, фрагмент которого разместил глава обладминистрации, он связал свое заявление с поставками оружия из-за рубежа.

"Количество боев, конечно, увеличится, ну и те решения, которые принял Запад (по помощи нам), – они реализуются до двух недель, и через две недели мы уже увидим, в принципе, изменения", – сказал Гайдай.

По его словам, "в Луганске больница забита полностью разорванными боевиками и трупами их, они даже не могут их некоторых опознать".

"Дальше будет для них хуже", – заявил Гайдай.

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