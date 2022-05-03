Ситуация на фронте изменится через две недели – глава Луганской обладминистрации

"Ситуация на фронте изменится через две недели", – написал он.
В комментарии украинскому телевидению, фрагмент которого разместил глава обладминистрации, он связал свое заявление с поставками оружия из-за рубежа.
"Количество боев, конечно, увеличится, ну и те решения, которые принял Запад (по помощи нам), – они реализуются до двух недель, и через две недели мы уже увидим, в принципе, изменения", – сказал Гайдай.
По его словам, "в Луганске больница забита полностью разорванными боевиками и трупами их, они даже не могут их некоторых опознать".
"Дальше будет для них хуже", – заявил Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Война на Донбассе продолжается с 2014 года. 24 февраля 2022 года Россия начала масштабное вторжение в Украину.
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "российские войска начали битву за Донбасс".
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран.