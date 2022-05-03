"Бандероли от Bayraktar". Украинские военные показали, как уничтожили командный пункт и склад БК оккупантов на острове Змеиный. Видео

Соответствующее видео командование "Юг" опубликовало в Facebook 3 мая.

"Очередное "посещение" вражеских позиций на Змеином. Бандероли от [ударного БПЛА] Bayraktar: адресная доставка на склад БК и в КП", – сообщили украинские военные.

Украинский журналист Роман Цимбалюк сообщил в Facebook 3 мая, что "все военнослужащие ВС РФ, которые находись на острове Змеиный во время нанесения удара ВСУ, погибли".

Накануне, 2 мая, ВСУ с помощью беспилотника Bayraktar уничтожили два российских катера типа "Раптор" в Черном море возле острова Змеиный.

Bayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Он может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Беспилотники Bayraktar активно используются украинскими военными для уничтожения сил и техники российских оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)