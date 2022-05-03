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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Бандероли от Bayraktar". Украинские военные показали, как уничтожили командный пункт и склад БК оккупантов на острове Змеиный. Видео

Бандероли от Bayraktar доставлены на остров Змеиный, отметило командование "Юг"
Бандероли от Bayraktar доставлены на остров Змеиный, отметило командование "Юг"
Фото: ВМС ЗС України / Facebook

Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины показало, как украинские военные уничтожили склад боекомплектов (БК) и командный пункт (КП) российских оккупантов на временно захваченном острове Змеиный.

Соответствующее видео командование "Юг" опубликовало в Facebook 3 мая.

"Очередное "посещение" вражеских позиций на Змеином. Бандероли от [ударного БПЛА] Bayraktar: адресная доставка на склад БК и в КП", – сообщили украинские военные.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/702466361067827/

Украинский журналист Роман Цимбалюк сообщил в Facebook 3 мая, что "все военнослужащие ВС РФ, которые находись на острове Змеиный во время нанесения удара ВСУ, погибли".

https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk/posts/5366646363368591

Накануне, 2 мая, ВСУ с помощью беспилотника Bayraktar уничтожили два российских катера типа "Раптор" в Черном море возле острова Змеиный.

Bayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Он может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Беспилотники Bayraktar активно используются украинскими военными для уничтожения сил и техники российских оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в день масштабного вторжения российских войск в Украину, оккупанты подошли к Змеиному и потребовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держали оборону острова примерно с полудня. Вечером стало известно, что Змеиный захвачен российскими оккупантами. Связь с пограничниками, находящимися на острове с бойцами ВСУ, была утрачена.

Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал запись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками. На предложение сдаться они ответили: "Русский военный корабль, иди на х...й".

Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военнослужащих русскому военному кораблю стал крылатой фразой. Защитникам острова будут присвоены звания Героев Украины, сказал президент Владимир Зеленский.

28 февраля пресс-служба Военно-морских сил ВСУ сообщила, что украинские пограничники и морские пехотинцы, защищавшие остров Змеиный, живы и находятся в плену у российских оккупантов.

29 марта стало известно о возвращении из плена части защитников Змеиного.

27 апреля оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало об ударе по позициям оккупационных войск на острове Змеиный, в результате которого "корабельная группировка флота противника переформатирована в сторону уменьшения".

30 апреля ВСУ нанесли удар по объектам российских оккупантов на захваченном в Черном море украинском острове Змеиный. В частности, были разбиты три зенитные установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машина связи – серверная с телекоммуникационным оборудованием. "Дополнительно мир стал чище на 42 рашиста", – проинформировало командование группировки ВСУ "Юг".

Теги: Россия, Украина, захват, военные, боеприпасы, беспилотники, Роман Цимбалюк, ВСУ, война России против Украины, Bayraktar, остров Змеиный, российские оккупанты
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