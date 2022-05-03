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ВОЙНА В УКРАИНЕ

3 мая от обстрелов оккупантов в Донецкой области погиб 21 человек, 27 ранены – глава ОВА

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Донецкую область
Российские оккупанты ежедневно обстреливают Донецкую область
Фото: Павло Кириленко / Facebook

3 мая российские оккупанты убили 21 мирного жителя Донецкой области. Об этом заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook.

Еще 27 гражданских были ранены.

"Это самое большое количество жертв за один день с тех пор, как россияне обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска. Среди погибших сегодня гражданских 10 – в Авдеевке, пять – в Лимане, четыре – в Угледаре, один – в Великой Новоселке и один – в Шандриголовом. Удалось также уточнить информацию о двух погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сегодня российские оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод. Кириленко сообщал о 10 погибших и 15 раненых.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/538424437840115

Контекст:

С середины апреля российские войска сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, раненые, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Павел Кириленко
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