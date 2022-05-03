3 мая от обстрелов оккупантов в Донецкой области погиб 21 человек, 27 ранены – глава ОВА

Еще 27 гражданских были ранены.

"Это самое большое количество жертв за один день с тех пор, как россияне обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска. Среди погибших сегодня гражданских 10 – в Авдеевке, пять – в Лимане, четыре – в Угледаре, один – в Великой Новоселке и один – в Шандриголовом. Удалось также уточнить информацию о двух погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сегодня российские оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод. Кириленко сообщал о 10 погибших и 15 раненых.