3 мая от обстрелов оккупантов в Донецкой области погиб 21 человек, 27 ранены – глава ОВА

Еще 27 гражданских были ранены.
"Это самое большое количество жертв за один день с тех пор, как россияне обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска. Среди погибших сегодня гражданских 10 – в Авдеевке, пять – в Лимане, четыре – в Угледаре, один – в Великой Новоселке и один – в Шандриголовом. Удалось также уточнить информацию о двух погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня российские оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод. Кириленко сообщал о 10 погибших и 15 раненых.
С середины апреля российские войска сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.