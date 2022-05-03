За день россияне уже убили минимум девять человек в Донецкой области

Российская авиация с утра бомбит Авдеевку – под ударом жилой массив в центральной части города. Вчера ночью оккупанты на этом же направлении применили "Грады".
"Последствия обстрелов и бомбардировок еще предстоит установить, но уже сейчас известно о по меньшей мере трех погибших и двух раненых, а также о восьми поврежденных домах", – говорится в сообщении.
В результате утреннего обстрела Угледара погибли три человека, которые шли за питьевой водой. Еще трое гражданских погибли в результате обстрела Лимана.
Также под вражеским огнем сегодня была Очеретинская община. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля российские войска сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.