За день россияне уже убили минимум девять человек в Донецкой области

Российская авиация с утра бомбит Авдеевку – под ударом жилой массив в центральной части города. Вчера ночью оккупанты на этом же направлении применили "Грады".

"Последствия обстрелов и бомбардировок еще предстоит установить, но уже сейчас известно о по меньшей мере трех погибших и двух раненых, а также о восьми поврежденных домах", – говорится в сообщении.

В результате утреннего обстрела Угледара погибли три человека, которые шли за питьевой водой. Еще трое гражданских погибли в результате обстрела Лимана.

Также под вражеским огнем сегодня была Очеретинская община. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

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