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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За день россияне уже убили минимум девять человек в Донецкой области

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Россияне атаковали Авдеевку, Угледар и Очеретинскую общину
Россияне атаковали Авдеевку, Угледар и Очеретинскую общину
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Facebook

По меньшей мере девять человек стали жертвами российских захватчиков 3 мая в Донецкой области. Об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко написал в Telegram.

Российская авиация с утра бомбит Авдеевку – под ударом жилой массив в центральной части города. Вчера ночью оккупанты на этом же направлении применили "Грады".

"Последствия обстрелов и бомбардировок еще предстоит установить, но уже сейчас известно о по меньшей мере трех погибших и двух раненых, а также о восьми поврежденных домах", – говорится в сообщении.

В результате утреннего обстрела Угледара погибли три человека, которые шли за питьевой водой. Еще трое гражданских погибли в результате обстрела Лимана.

Также под вражеским огнем сегодня была Очеретинская община. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля российские войска сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, Авдеевка, обстрелы, война России против Украины, Угледар
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