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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Авдеевский коксохим. Минимум 10 человек погибли и 15 получили ранения – глава ОВА

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Авдеевский коксохим подвергся обстрелам со стороны оккупантов
Авдеевский коксохим подвергся обстрелам со стороны оккупантов
Фото: EPA (архив)

Российские оккупанты 3 мая обстреляли Авдеевский коксохимический завод. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"По меньшей мере 10 погибших, 15 раненых – таковы последствия обстрела российскими оккупантами Авдеевского коксохимического завода", – написал он.

Кириленко отметил, что эти цифры не окончательные и будут уточняться.

"Количество жертв, вероятно, может быть больше. Россияне точно знали, куда целили – рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой", – заявил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/538334921182400

Контекст:

Оккупанты уже обстреливали Авдеевский коксохим 24 апреля. Тогда в результате обстрела пострадавших не было.

С середины апреля российские войска сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Авдеевка, Авдеевский коксохим, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко
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