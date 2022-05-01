Пентагон планирует проводить виртуальные тренировки по обращению с американской техникой для украинских военных

Кирби отметил, что сейчас уже идут занятия по обращению с американскими гаубицами, их проходят два отряда по 50 человек, которые, вернувшись в Украину, сами станут инструкторами.
Также небольшая группа, менее 20 украинских военных, которые уже имеют навыки работы с радарами, учатся обращению с радиолокационными системами, которые передают США.
По словам Кирби, тренировки проходят "в трех местах за пределами Украины", возможно, позднее они изменятся или добавятся новые. Одно из них – на американской базе в Германии, остальные нельзя раскрывать.
Он подчеркнул, что США пока что не намерены возвращать американских инструкторов на территорию Украины и проводить занятия там.
В то же время Пентагон рассматривает возможность для некоторых из видов вооружения и техники проводить виртуальные тренировки, чтобы инструкторы могли обучать украинских военных, не покидающих пределы Украины.
Кирби добавил, что обучение проходят люди, "которые уже знакомы с такого рода возможностями". "Например, артиллерия – отличный пример. Мы не берем пехотинцев и не учим их пользоваться нашими гаубицами, мы берем небольшое количество артиллеристов, потому что системы им знакомы. Им не составит большого труда освоить американскую гаубицу", – пояснил он.
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила около $3,7 млрд. 28 апреля Белый дом запросил у Конгресса еще $33 млрд на военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, отметил президент США Джо Байден.
Помимо этого, американская сторона готовит помощь Украине по программе ленд-лиз – в ее рамках США снабжали союзников по антигитлеровской коалиции продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Она позволяет значительно ускорить и упростить бюрократические процедуры поставок.
Шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружения по ленд-лизу еще в январе 2022 года, на фоне наращивания российских войск у границы Украины.
Сенат США 6 апреля единогласно принял закон о возрождении программы ленд-лиза. Палата представителей США одобрила законопроект S.3522 о ленд-лизе для Украины на заседании 28 апреля. Теперь документ отправят на подпись президенту США.