Пентагон планирует проводить виртуальные тренировки по обращению с американской техникой для украинских военных

Кирби подчеркнул, что США пока что не намерены возвращать американских инструкторов в Украину Фото: EPA

Кирби отметил, что сейчас уже идут занятия по обращению с американскими гаубицами, их проходят два отряда по 50 человек, которые, вернувшись в Украину, сами станут инструкторами.

Также небольшая группа, менее 20 украинских военных, которые уже имеют навыки работы с радарами, учатся обращению с радиолокационными системами, которые передают США.

По словам Кирби, тренировки проходят "в трех местах за пределами Украины", возможно, позднее они изменятся или добавятся новые. Одно из них – на американской базе в Германии, остальные нельзя раскрывать.

Он подчеркнул, что США пока что не намерены возвращать американских инструкторов на территорию Украины и проводить занятия там.

В то же время Пентагон рассматривает возможность для некоторых из видов вооружения и техники проводить виртуальные тренировки, чтобы инструкторы могли обучать украинских военных, не покидающих пределы Украины.

Кирби добавил, что обучение проходят люди, "которые уже знакомы с такого рода возможностями". "Например, артиллерия – отличный пример. Мы не берем пехотинцев и не учим их пользоваться нашими гаубицами, мы берем небольшое количество артиллеристов, потому что системы им знакомы. Им не составит большого труда освоить американскую гаубицу", – пояснил он.