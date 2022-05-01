Блинкен обсудил с Кулебой возвращение американских дипломатов в Киев и предоставление $33 млрд помощи – Госдеп

Блинкен подчеркнул "твердую поддержку" Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины "перед лицом жестокой агрессии России".

"Госсекретарь представил обновленную информацию о планах возвращения американских дипломатов в Украину, в том числе о первых визитах во Львов на этой неделе и о планах вернуться в Киев как можно скорее. Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили запрос администрации [президента США] от 28 апреля к Конгрессу о предоставлении $33 млрд в виде помощи в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи, чтобы дать Украине возможность победить в бессовестной войне Кремля", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

США последовательно поддерживают Украину, предоставляя, в частности, военную и гуманитарную помощь.

28 апреля Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о ленд-лизе для Украины, который должен ускорить поставки оружия для борьбы с российским вторжением.

28 апреля администрация президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис запросила у Конгресса дополнительное финансирование на предоставление Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности в размере $33 млрд. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, отметил Байден.

Посольство США в Киеве может возобновить работу в ближайшие несколько недель, говорил Блинкен 25 апреля. Это же подтвердил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения в тот же день утром.