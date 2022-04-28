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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина может выбирать тактику, необходимую для отражения агрессии РФ – Блинкен

Блинкен завил, что мир признает право Украины защищаться от РФ любым способом
Блинкен завил, что мир признает право Украины защищаться от РФ любым способом
Фото: EPA

Украина может выбирать тактику, необходимую для отражения агрессии РФ. Об этом 27 апреля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Сената, написала The Washington Post.

"Я считаю, что жизненно важно, чтобы они делали все необходимое для защиты от российской агрессии", – отметил госсекретарь, комментируя пожар на нефтебазе в Брянске.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 27 апреля заявил, что БелгородскаяВоронежская и Курская области "начинают активно изучать такое понятие, как "демилитаризация".

"Если вы (россияне) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать. При такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не получится", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Источники "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков, а причиной взрывов стал "человеческий фактор".

В ночь на 1 апреля в Белгороде начался пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Местные власти заявляли, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".

Министерство обороны Украины и глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердили и не опровергли информацию о причастности Украины. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – к нему и все вопросы.

Теги: Россия, Украина, Энтони Блинкен, война России против Украины, удары, Михаил Подоляк
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