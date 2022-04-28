Украина может выбирать тактику, необходимую для отражения агрессии РФ – Блинкен

"Я считаю, что жизненно важно, чтобы они делали все необходимое для защиты от российской агрессии", – отметил госсекретарь, комментируя пожар на нефтебазе в Брянске.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 27 апреля заявил, что Белгородская, Воронежская и Курская области "начинают активно изучать такое понятие, как "демилитаризация".

"Если вы (россияне) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать. При такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не получится", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)