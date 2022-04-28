Украина может выбирать тактику, необходимую для отражения агрессии РФ – Блинкен

"Я считаю, что жизненно важно, чтобы они делали все необходимое для защиты от российской агрессии", – отметил госсекретарь, комментируя пожар на нефтебазе в Брянске.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 27 апреля заявил, что Белгородская, Воронежская и Курская области "начинают активно изучать такое понятие, как "демилитаризация".
"Если вы (россияне) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать. При такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не получится", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Источники "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков, а причиной взрывов стал "человеческий фактор".
В ночь на 1 апреля в Белгороде начался пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Местные власти заявляли, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".
Министерство обороны Украины и глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердили и не опровергли информацию о причастности Украины. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – к нему и все вопросы.