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В Воронеже прогремело два взрыва, местные власти сообщили об уничтожении разведывательного беспилотника

На место инцидента прибыла опергруппа МЧС
На место инцидента прибыла опергруппа МЧС
Фото: depositphotos.com

В Воронеже утром 27 апреля прогремело два взрыва. Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на помощника оперативного дежурного по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций по Советскому району Воронежа.

По его словам, "хлопки" зафиксировали возле микрорайона Шилово. На место инцидента прибыла опергруппа МЧС.

Местные жители сообщают, что слышали взрывы около 4.40 утра.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, "система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА".

Он также добавил, что жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает.

Микрорайон Шилово находится недалеко от военного аэродрома Балтимор. Воронежская область граничит с Украиной.

Контекст:

После нападения РФ на Украину в приграничных с Украиной российских областях произошло несколько инцидентов – в частности взрывы и пожары на складах боеприпасов и нефтебазах. 

29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной стал пожар. Сразу после инцидента государственные российские СМИ написали, что пожар вспыхнул из-за "человеческого фактора", но 7 апреля Следком РФ обвинил в произошедшем Украину. Ведомство заявило, что Белгородскую область обстреляли с территории Харьковской области с помощью ракетного комплекса "Точка-У" и что вследствие инцидента пострадали восемь человек, а также был разрушен склад и повреждена 21 единица техники. 

В ночь на 1 апреля в Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Гладков утверждал, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте". Эту же версию повторил Следком РФ. 

Украина не подтверждала причастность к инцидентам. Советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – все вопросы к нему. Еще один советник руководителя ОПУ, Михаил Подоляк, назвал происходящее в Брянске и Белгороде кармой. "Постоянные "производственные эксцессы". И как здесь не поверить в карму за убийства украинских детей?" – написал он в Twitter

В российском оборонном ведомстве увидели "попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ". На брифинге 13 апреля официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что "если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве". В ОПУ допустили ответный удар по РФ в случае удара по Киеву.

Теги: Россия, взрыв, ПВО, Воронеж, беспилотники, война России против Украины
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