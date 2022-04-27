Кулеба призвал украинцев бороться с дезинформацией России в Африке, Азии и Латинской Америке

"Прошу подключиться. Это борьба с российскими нарративами, российской дезинформацией не в западном мире, за которым вы все следите, [...] а в странах Азии, в странах Африки, в странах Латинской Америки", – сказал он.

Украинский дипломат отметил, что есть коалиция западных стран, которая будет стоять за Украину до самой ее победы над оккупантами.

"А есть другие страны, которые не являются частью этой коалиции, но нам очень важно, чтобы они не давали возможности России обходить через них санкции, не продавали им и не передавали им оружие, банально не верили российскому вранью. И вот с такими странами мы должны работать, доносить до них правду о том, чем на самом деле является российская агрессия", – объяснил Кулеба.

Он попросил через соцсети и СМИ делать это тех украинцев, у которых есть друзья и знакомые в упомянутых регионах мира.

Война России против Украины. Главное (обновляется)