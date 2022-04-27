Кулеба призвал украинцев бороться с дезинформацией России в Африке, Азии и Латинской Америке

"Прошу подключиться. Это борьба с российскими нарративами, российской дезинформацией не в западном мире, за которым вы все следите, [...] а в странах Азии, в странах Африки, в странах Латинской Америки", – сказал он.
Украинский дипломат отметил, что есть коалиция западных стран, которая будет стоять за Украину до самой ее победы над оккупантами.
"А есть другие страны, которые не являются частью этой коалиции, но нам очень важно, чтобы они не давали возможности России обходить через них санкции, не продавали им и не передавали им оружие, банально не верили российскому вранью. И вот с такими странами мы должны работать, доносить до них правду о том, чем на самом деле является российская агрессия", – объяснил Кулеба.
Он попросил через соцсети и СМИ делать это тех украинцев, у которых есть друзья и знакомые в упомянутых регионах мира.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля, ее президент Владимир Путин заявил, что цель – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
В самой России войну на официальном уровне называют "спецоперацией", скрывают от населения реальную картину событий и преследуют всех, кто выступает против агрессии по отношению к Украине.
Западные страны помогают Украине финансами и вооружением, а против Москвы вводят новые и новые санкции.