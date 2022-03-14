В РФ прошли антивоенные акции протеста. Задержали более 900 человек, в том числе за желтый цветок и плакат "Дед, выпей таблетки"

Задержание на акции протеста в Санкт-Петербурге Фото: EPA

Правозащитникам известно о задержании 917 человек в 37 городах.

Российские СМИ не сообщают о количестве вышедших на акции, но, судя по фото и видео, они были немногочисленными.

Акции, в частности, прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иркутске, Челябинске, Ижевске.

Под Zвастикой на шлемах Санкт-Петербургских «космонавтов» нанесен лозунг «своих не бросаем».



Фото: SOTA. pic.twitter.com/flTnbSo8ov — SOTA (@SotaVision) March 13, 2022

"Русская служба BBC" сообщила, что людей жестко задерживали.

По данным Telegram-канала Baza, такой приказ силовики получили от начальства.

"Работать очень жестко. Ничего не объяснять", – рассказали источники канала о команде, которую дали московским правоохранителям.

"Радио Свобода" отметило, что в Москве на Манежной площади полиция задерживала даже случайных прохожих, а также задержала женщину, которая подошла к журналистам, чтобы выразить поддержку войне.

TJ сообщило, что у некоторых силовиков в Москве и Санкт-Петербурге на шлемах была буква Z. Такую букву наносят на свою технику российские военнослужащие, которые вторглись в Украину, чтобы, как считают эксперты, избежать дружественного огня.

В Белгороде, по поданным издания Sota, женщину задержали с желтым тюльпаном, а в Саратове – за плакат "Дед, выпей таблетки".

"Полиция безошибочно узнала, какому деду они нужны", – отметило издание.

В Белгороде на площади задержали женщину с несанкционированным цветком.



Видео: Белгород | ФОНАРЬ pic.twitter.com/0F7JHhtFAT — SOTA (@SotaVision) March 13, 2022

В Саратове задержана пикетчица Ирина Филатова, стоявшая с плакатом «Дед, выпей таблетки».



Полиция безошибочно узнала, какому деду они нужны.



Видео: подписчики «Соты». pic.twitter.com/y0wRiCfSpm — SOTA (@SotaVision) March 13, 2022

В Ижевске задержали несколько человек, которые водили хоровод с песней "Пусть всегда будет солнце".

Несанкционированный хоровод в Ижевске разогнали pic.twitter.com/LifMUZTVfh — SVTV NEWS (@svtv_news) March 13, 2022

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