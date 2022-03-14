В РФ прошли антивоенные акции протеста. Задержали более 900 человек, в том числе за желтый цветок и плакат "Дед, выпей таблетки"

Правозащитникам известно о задержании 917 человек в 37 городах.
Российские СМИ не сообщают о количестве вышедших на акции, но, судя по фото и видео, они были немногочисленными.
Акции, в частности, прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иркутске, Челябинске, Ижевске.
Под Zвастикой на шлемах Санкт-Петербургских «космонавтов» нанесен лозунг «своих не бросаем».— SOTA (@SotaVision) March 13, 2022
Фото: SOTA. pic.twitter.com/flTnbSo8ov
"Русская служба BBC" сообщила, что людей жестко задерживали.
По данным Telegram-канала Baza, такой приказ силовики получили от начальства.
"Работать очень жестко. Ничего не объяснять", – рассказали источники канала о команде, которую дали московским правоохранителям.
"Радио Свобода" отметило, что в Москве на Манежной площади полиция задерживала даже случайных прохожих, а также задержала женщину, которая подошла к журналистам, чтобы выразить поддержку войне.
TJ сообщило, что у некоторых силовиков в Москве и Санкт-Петербурге на шлемах была буква Z. Такую букву наносят на свою технику российские военнослужащие, которые вторглись в Украину, чтобы, как считают эксперты, избежать дружественного огня.
В Белгороде, по поданным издания Sota, женщину задержали с желтым тюльпаном, а в Саратове – за плакат "Дед, выпей таблетки".
"Полиция безошибочно узнала, какому деду они нужны", – отметило издание.
В Белгороде на площади задержали женщину с несанкционированным цветком.— SOTA (@SotaVision) March 13, 2022
Видео: Белгород | ФОНАРЬ pic.twitter.com/0F7JHhtFAT
В Саратове задержана пикетчица Ирина Филатова, стоявшая с плакатом «Дед, выпей таблетки».— SOTA (@SotaVision) March 13, 2022
Полиция безошибочно узнала, какому деду они нужны.
Видео: подписчики «Соты». pic.twitter.com/y0wRiCfSpm
В Ижевске задержали несколько человек, которые водили хоровод с песней "Пусть всегда будет солнце".
Несанкционированный хоровод в Ижевске разогнали pic.twitter.com/LifMUZTVfh— SVTV NEWS (@svtv_news) March 13, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня 19-й день войны в Украине. По данным телеканала BFMTV, президент РФ Владимир Путин в разговорах с западными лидерами "не проявляет воли к прекращению войны", поэтому против РФ готовят новые санкции.
По последним данным украинских властей, с начала вторжения РФ в Украину погибло 85 детей. Точное количество погибших всех гражданских лиц пока неизвестно.
С первого дня вторжения по всему миру проходят акции солидарности с Украиной.
Россияне тоже выходят митинговать, но ни одна акция еще не была массовой.