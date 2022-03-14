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В РФ прошли антивоенные акции протеста. Задержали более 900 человек, в том числе за желтый цветок и плакат "Дед, выпей таблетки"

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Задержание на акции протеста в Санкт-Петербурге
Задержание на акции протеста в Санкт-Петербурге
Фото: EPA

13 марта в разных городах России состоялись акции протеста против нападения РФ на Украину, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Правозащитникам известно о задержании 917 человек в 37 городах.

Российские СМИ не сообщают о количестве вышедших на акции, но, судя по фото и видео, они были немногочисленными. 

Акции, в частности, прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иркутске, Челябинске, Ижевске. 

"Русская служба BBC" сообщила, что людей жестко задерживали.

По данным Telegram-канала Baza, такой приказ силовики получили от начальства. 

"Работать очень жестко. Ничего не объяснять", – рассказали источники канала о команде, которую дали московским правоохранителям.  

"Радио Свобода" отметило, что в Москве на Манежной площади полиция задерживала даже случайных прохожих, а также задержала женщину, которая подошла к журналистам, чтобы выразить поддержку войне. 

TJ сообщило, что у некоторых силовиков в Москве и Санкт-Петербурге на шлемах была буква Z. Такую букву наносят на свою технику российские военнослужащие, которые вторглись в Украину, чтобы, как считают эксперты, избежать дружественного огня.  

В Белгороде, по поданным издания Sota, женщину задержали с желтым тюльпаном, а в Саратове – за плакат "Дед, выпей таблетки".

"Полиция безошибочно узнала, какому деду они нужны", – отметило издание. 

В Ижевске задержали несколько человек, которые водили хоровод с песней "Пусть всегда будет солнце". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня 19-й день войны в Украине. По данным телеканала BFMTV, президент РФ Владимир Путин в разговорах с западными лидерами "не проявляет воли к прекращению войны", поэтому против РФ готовят новые санкции.

По последним данным украинских властей, с начала вторжения РФ в Украину погибло 85 детей. Точное количество погибших всех гражданских лиц пока неизвестно.

С первого дня вторжения по всему миру проходят акции солидарности с Украиной.

Россияне тоже выходят митинговать, но ни одна акция еще не была массовой. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Москва, Санкт-Петербург, нападение, Екатеринбург, вторжение, Нижний Новгород, Челябинск, Иркутск
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