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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украина существенно усиливается". В Офисе президента сообщили "очень плохие новости" для России

Встреча консультативной группы по обороне Украины прошла на авиабазе ВВС США в Германии
Встреча консультативной группы по обороне Украины прошла на авиабазе ВВС США в Германии
Фото: EPA

Украина, после встречи министров обороны и высокопоставленных военных чиновников более чем из 40 стран на базе ВВС США Рамштайн в ФРГ, "существенно усиливается".

Об этом 27 апреля в Twitter сообщил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

"Одним из странных требований России в начале войны была "полная демилитаризация" Украины. Что ж, после вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира имею очень плохие новости для России. Объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия – Украина существенно усиливается", – написал Подоляк.

Контекст:

Встреча консультативной группы по обороне Украины прошла 26 апреля на авиабазе ВВС США в Германии. Цель заседания – помочь Украине победить в борьбе против несправедливого вторжения России и укрепить оборону Украины "для решения будущих проблем", отметил во время выступления глава минобороны США Ллойд Остин.

"Россия ведет войну по своему выбору, чтобы потакать амбициям одного человека. Украина ведет войну по необходимости, чтобы защитить свою демократию, свой суверенитет и своих граждан. Но ставки выходят за пределы Украины и даже за пределы Европы. Вторжение России безосновательно, безрассудно и беззаконно. Это оскорбление международного порядка, основанного на правилах", – сказал Остин в ходе вступительной речи.

Во время встречи министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.

Министр обороны Алексей Резников, который присутствовал на встрече, передал западным партнерам список вооружений, необходимых для деоккупации территорий Украины в войне против РФ.

В частности, для освобождения временно оккупированных РФ территорий Украина нуждается в противовоздушной обороне и БПЛА, артиллерийских системах, реактивных системах залпового огня, танках, БТР и БМП, военных самолетах, противокорабельных ракетах, подчеркнул министр обороны.

"Эффективным решением является получение оружия из стран НАТО, где оно в достаточном количестве и укомплектовано боеприпасами. Это повысит оперативную совместимость европейских армий", – резюмировал Резников.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, оружие, ФРГ, вооружение, вторжение, Минобороны, советник, демилитаризация, ВВС США, авиабаза, Офис президента Украины, встреча, заседание, Михаил Подоляк
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