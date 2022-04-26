Пожары на нефтебазах в Брянске сняли с дрона. Они продолжаются более суток. Видео

Он уточнил, что видео было снято около 17.00 25 апреля. На нем видно, что огнем охвачен минимум один резервуар. Рядом находится пожарная техника, которая пытается потушить огонь.

Скриншот: Ser evdos / YouTube

Кроме того, дрон зафиксировал пожар на еще одном объекте. Автор видео не указал, на каком именно, но, предположительно, речь идет о нефтяных складах воинской части. По данным основателя российской расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслана Левиева, пожар вспыхнул в в/ч 55443-90, где находится филиал базы материально-технического обеспечения. На момент съемки горел как минимум один резервуар на территории воинской части, еще один был потушен.

Скриншот: Ser evdos / YouTube

Издание "НВ Бизнес", которое проанализировало доступные в российских СМИ материалы о пожарах в Брянске (издание "АиФ Брянск" отметило, что официальной информации об этом немного), с помощью сервиса Google Maps идентифицировало, где именно они вспыхнули.

Оранжевым издание выделило нефтебазу АО "Транснефть-Дружба", о пожаре на которой власти сообщили официально, красным – нефтяные склады воинской части. Размещение резервуаров совпадает с кадрами, снятыми дроном.

Скриншот: biz.nv.ua

ВИДЕО

Видео: Ser evdos / YouTube

Пожары на нефтебазах в Брянске вспыхнули в ночь на 25 апреля. По данным российских СМИ, перед ними очевидцы слышали несколько хлопков.

Местные жители рассказали "Комсомольской правде в Брянске", что первый взрыв услышали в 1.50, примерно через 10 минут – второй. В региональном МЧС "АиФ Брянск" подтвердили, что сообщение о пожаре поступило в 2.00. По данным издания, на территории нефтебазы АО "Транснефть-Дружба" горит резервуар с дизельным топливом объемом 10 тыс. м³. Резервуар на территории воинской части меньше, выяснила "Комсомольская правда", его объем она не указала.

По состоянию на 1.19 26 марта горение резервуаров с нефтепродуктами в Брянске продолжалось, сообщило агентство ТАСС и опубликовало в Telegram фото, на которых видно зарево и дым.

По информации "РИА Новости", к тушению пожаров в Брянске привлекли 158 человек и 51 единицу техники. Огонь тушат не только спасатели из Брянской области, к ним на помощь прислали сотрудником МЧС из Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Москвы.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн сказал "НВ Бизнес", что такие крупные емкости, как загорелись в Брянске, на 10 тыс. м³, на нефтебазах украинских трейдеров ни для бензина, ни для дизтоплива не используются.

Издание отметило, что на территории АО "Транснефть-Дружба" в Брянске находится не просто нефтебаза, а наливной пункт, который является конечной точкой магистрального нефтепродуктопровода "Куйбышев – Брянск". "НВ Бизнес" объяснило, что этот объект не связан с транспортировкой нефти европейским потребителям, а является региональным хабом для крупнооптовых партий светлых нефтепродуктов. Издание предположило, что пожар может усложнить отгрузку готовой продукции с нефтеперерабатывающих заводов "Роснефти", а также повлиять на обеспечение дизтопливом российской армии.

Официально причина пожаров не сообщалась. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать пожары в Брянске, но, как отметила "Комсомольская правда", следователи и криминалисты приступят к работе только после того, как огонь потушат.

Брянская область граничит с Украиной. 11 апреля в регионе объявили высокий уровень террористической угрозы, 25 апреля его продлили еще на 15 суток, сообщило издание "Стрела". Украинский журналист Роман Цимбалюк выяснил, что в Брянской области военное командование вывозит свои семьи вглубь России. При этом информация об эвакуации тщательно скрывается, добавил он.