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Пожары на нефтебазах в Брянске сняли с дрона. Они продолжаются более суток. Видео

 
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На территории нефтебазы АО "Транснефть-Дружба" загорелся резервуар объемом 10 тыс. м&sup3;
На территории нефтебазы АО "Транснефть-Дружба" загорелся резервуар объемом 10 тыс. м³
Скриншот: Ser evdos / YouTube

Житель Брянска (Россия), который ведет в YouTube блог под ником Ser evdos, вечером 25 апреля выложил снятое дроном видео пожара на нефтебазе в Фокинском районе города.

Он уточнил, что видео было снято около 17.00 25 апреля. На нем видно, что огнем охвачен минимум один резервуар. Рядом находится пожарная техника, которая пытается потушить огонь.

Скриншот: Ser evdos / YouTube
Скриншот: Ser evdos / YouTube

Кроме того, дрон зафиксировал пожар на еще одном объекте. Автор видео не указал, на каком именно, но, предположительно, речь идет о нефтяных складах воинской части. По данным основателя российской расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслана Левиева, пожар вспыхнул в в/ч 55443-90, где находится филиал базы материально-технического обеспечения. На момент съемки горел как минимум один резервуар на территории воинской части, еще один был потушен. 

Скриншот: Ser evdos / YouTube
Скриншот: Ser evdos / YouTube

Издание "НВ Бизнес", которое проанализировало доступные в российских СМИ материалы о пожарах в Брянске (издание "АиФ Брянск" отметило, что официальной информации об этом немного), с помощью сервиса Google Maps идентифицировало, где именно они вспыхнули. 

Оранжевым издание выделило нефтебазу АО "Транснефть-Дружба", о пожаре на которой власти сообщили официально, красным – нефтяные склады воинской части. Размещение резервуаров совпадает с кадрами, снятыми дроном. 

Скриншот: biz.nv.ua
Скриншот: biz.nv.ua

ВИДЕО
Видео: Ser evdos / YouTube

Пожары на нефтебазах в Брянске вспыхнули в ночь на 25 апреля. По данным российских СМИ, перед ними очевидцы слышали несколько хлопков

Местные жители рассказали "Комсомольской правде в Брянске", что первый взрыв услышали в 1.50, примерно через 10 минут – второй. В региональном МЧС "АиФ Брянск" подтвердили, что сообщение о пожаре поступило в 2.00. По данным издания, на территории нефтебазы АО "Транснефть-Дружба" горит резервуар с дизельным топливом объемом 10 тыс. м³. Резервуар на территории воинской части меньше, выяснила "Комсомольская правда", его объем она не указала. 

По состоянию на 1.19 26 марта горение резервуаров с нефтепродуктами в Брянске продолжалось, сообщило агентство ТАСС и опубликовало в Telegram фото, на которых видно зарево и дым. 

По информации "РИА Новости", к тушению пожаров в Брянске привлекли 158 человек и 51 единицу техники. Огонь тушат не только спасатели из Брянской области, к ним на помощь прислали сотрудником МЧС из Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Москвы. 

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн сказал "НВ Бизнес", что такие крупные емкости, как загорелись в Брянске, на  10 тыс. м³, на нефтебазах украинских трейдеров ни для бензина, ни для дизтоплива не используются.

Издание отметило, что на территории АО "Транснефть-Дружба" в Брянске находится не просто нефтебаза, а наливной пункт, который является конечной точкой магистрального нефтепродуктопровода "Куйбышев  Брянск". "НВ Бизнес" объяснило, что этот объект не связан с транспортировкой нефти европейским потребителям, а является региональным хабом для крупнооптовых партий светлых нефтепродуктов. Издание предположило, что пожар может усложнить отгрузку готовой продукции с нефтеперерабатывающих заводов "Роснефти", а также повлиять на обеспечение дизтопливом российской армии. 

Официально причина пожаров не сообщалась. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать пожары в Брянске, но, как отметила "Комсомольская правда", следователи и криминалисты приступят к работе только после того, как огонь потушат. 

Брянская область граничит с Украиной. 11 апреля в регионе объявили высокий уровень террористической угрозы, 25 апреля его продлили еще на 15 суток, сообщило издание "Стрела"Украинский журналист Роман Цимбалюк выяснил, что в Брянской области военное командование вывозит свои семьи вглубь России. При этом информация об эвакуации тщательно скрывается, добавил он.

Контекст:

После нападения РФ на Украину в приграничных с Украиной российских областях произошло несколько инцидентов на складах боеприпасов и нефтебазах. 

29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной стал пожар. Сразу после инцидента государственные российские СМИ написали, что пожар вспыхнул из-за "человеческого фактора", но 7 апреля Следком РФ обвинил в произошедшем Украину. Ведомство заявило, что Белгородскую область обстреляли с территории Харьковской области с помощью ракетного комплекса "Точка-У" и что вследствие инцидента пострадали восемь человек, а также был разрушен склад и повреждена 21 единица техники. 

В ночь на 1 апреля в Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Гладков утверждал, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте". Эту же версию повторил Следком РФ. 

Украина не подтверждала причастность к инцидентам. Советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – все вопросы к нему. Еще один советник руководителя ОПУ, Михаил Подоляк, назвал происходящее в Брянске и Белгороде кармой. "Постоянные "производственные эксцессы". И как здесь не поверить в карму за убийства украинских детей?" – написал он в Twitter

В российском оборонном ведомстве увидели "попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ". На брифинге 13 апреля официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что "если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве". В ОПУ допустили ответный удар по РФ в случае удара по Киеву.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, пожар, Роснефть, дизельное топливо, Брянск, Следственный комитет РФ, Александр Бастрыкин, нефтепровод, нефтебаза, война России против Украины
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