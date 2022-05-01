В Киев с визитом прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США. Зеленский вручил Пелоси орден

В ходе встречи Зеленский поблагодарил Пелоси за "сигнал мощной поддержки Украины со стороны народа США, Конгресса, двухпартийную поддержку".

"Этот сигнал высоко ценим я как президент, наша команда и народ Украины. Это говорит о том, что США являются лидером мощной поддержки Украины во время войны против агрессии РФ, и я хочу поблагодарить вас за то, что вы помогаете Украине защищать суверенитет и территориальную целостность", – сказал Зеленский.

Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США @SpeakerPelosi в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави! pic.twitter.com/QXSBPFoGQh — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

Глава государства отметил важность обращения президента США Джо Байдена к Конгрессу о предоставлении Украине финансовой помощи в размере $33 млрд, Зеленского цитирует пресс-центр Офиса президента (ОПУ).

"Очень важные сигналы, которые сегодня дают США и президент Байден. Это и недавние мощные шаги по оборонной и финансовой поддержке для Украины, а также решение по ленд-лизу – мы благодарны за это", – сказал Зеленский.

Пелоси подчеркнула на встрече с президентом, что Украина героически борется за свободу и США готовы помогать ей до тех пор, пока эта борьба не завершится. По ее словам, Украина является границей свободы.

Зеленский наградил Пелоси орденом княгини Ольги за "весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенной, независимой и демократической Украины", сообщили в ОПУ.

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