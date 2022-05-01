В Киев с визитом прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США. Зеленский вручил Пелоси орден

В ходе встречи Зеленский поблагодарил Пелоси за "сигнал мощной поддержки Украины со стороны народа США, Конгресса, двухпартийную поддержку".
"Этот сигнал высоко ценим я как президент, наша команда и народ Украины. Это говорит о том, что США являются лидером мощной поддержки Украины во время войны против агрессии РФ, и я хочу поблагодарить вас за то, что вы помогаете Украине защищать суверенитет и территориальную целостность", – сказал Зеленский.
Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США @SpeakerPelosi в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави! pic.twitter.com/QXSBPFoGQh— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022
Глава государства отметил важность обращения президента США Джо Байдена к Конгрессу о предоставлении Украине финансовой помощи в размере $33 млрд, Зеленского цитирует пресс-центр Офиса президента (ОПУ).
"Очень важные сигналы, которые сегодня дают США и президент Байден. Это и недавние мощные шаги по оборонной и финансовой поддержке для Украины, а также решение по ленд-лизу – мы благодарны за это", – сказал Зеленский.
Пелоси подчеркнула на встрече с президентом, что Украина героически борется за свободу и США готовы помогать ей до тех пор, пока эта борьба не завершится. По ее словам, Украина является границей свободы.
Зеленский наградил Пелоси орденом княгини Ольги за "весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенной, независимой и демократической Украины", сообщили в ОПУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 апреля на фоне полномасштабного вторжения РФ, которое началось 24 февраля, Украину посетили госсекретарь и министр обороны США Энтони Блинкен и Ллойд Остин.
СМИ сообщали, что в Киеве украинская и американская стороны, помимо военной помощи, обсуждали также возвращение американских дипломатов в Украину. В частности, Блинкен заявил, что новым послом США в Киеве станет Бриджит Бринк, которая является главой американской дипмиссии в Словакии. О намерении назначить Бринк послом США в Украине объявил также Байден. Это назначение еще должен одобрить американский Сенат.
Зеленский после встречи сказал, что США подтвердили намерение возобновить работу посольства в ближайшее время.
Палата представителей США на заседании 28 апреля приняла закон о ленд-лизе для Украины. Теперь его отправят на подпись Байдену.
В Белом доме сообщили 28 апреля, что администрация Байдена и вице-президента США Камалы Харрис запросила у Конгресса дополнительное финансирование на $33 млрд на предоставление Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности.