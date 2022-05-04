Глава Пентагона ответил, доходит ли оборонная помощь США до передовой в Украине

На слушания сенаторка-демократка Пэтти Мюрре поблагодарила Остина за его работу по доставке необходимой оборонной помощи Украине, но выразила обеспокоенность из-за сообщения, что такая помощь не всегда доходит до передовой, где в ней нуждается больше всего.
"Я неоднократно слышала от тех, кто на передовой и в логистике, что оборудование не доходит до передовой, где оружие, боеприпасы и защита наиболее необходимы. Похоже, что есть логистические вопросы относительно отвода, накопления поставок, поэтому я хотела бы спросить, что вы делаете, чтобы распределение оборонной помощи было более прозрачным и эффективным, чтобы подразделения на передовой получали необходимое оборудование", – спросила она.
Остин указал, что США общаются с руководством Украины относительно доставок.
"У нас нет людей на местах, которые могли бы давать точные ответы относительно того, как передвигается это оборудование и доходит ли оно до тех, кто в нем больше всего нуждается. Однако, сообщения, которые мы получаем от высокого руководства указывают, что оборудование идет куда нужно", – ответил он.
Остин заверил, что он не остановится, а продолжит постоянно подчеркивать, что оборудование должно прибывать туда, где оно будет наиболее полезным для успеха Украины в войне.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
США регулярно передавала Украине военную помощь еще с 2014 года, когда началась война на Донбассе. С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд.
В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включал предоставление украинским военным оборудования и консультаций. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.
Осенью 2021 года, когда Россия начала стягивать войска к границе с Украиной, Байден санкционировал выделение Украине $60 млн в качестве военной помощи, в декабре – еще $200 млн. В этот пакет вошли, в частности, Javelin.
26 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США дополнительно выделят Украине $350 млн на оборону. По данным CNN, США должны были поставить Украине противотанковые и зенитные системы, стрелковое оружие, боеприпасы различного калибра, бронежилеты и "сопутствующее оборудование".
В середине марта Штаты также анонсировали передачу Украине военной помощи на $800 млн, в частности: 800 зенитных комплексов Stinger, 2 тыс. зенитно-ракетных комплексов Javelin, 1 тыс. легких противотанковых орудий и много другого оружия.