Глава Пентагона ответил, доходит ли оборонная помощь США до передовой в Украине

Остин: Сообщения, которые мы получаем от высокого руководства, указывают, что оборудование идет куда нужно Фото: defense.gov

На слушания сенаторка-демократка Пэтти Мюрре поблагодарила Остина за его работу по доставке необходимой оборонной помощи Украине, но выразила обеспокоенность из-за сообщения, что такая помощь не всегда доходит до передовой, где в ней нуждается больше всего.

"Я неоднократно слышала от тех, кто на передовой и в логистике, что оборудование не доходит до передовой, где оружие, боеприпасы и защита наиболее необходимы. Похоже, что есть логистические вопросы относительно отвода, накопления поставок, поэтому я хотела бы спросить, что вы делаете, чтобы распределение оборонной помощи было более прозрачным и эффективным, чтобы подразделения на передовой получали необходимое оборудование", – спросила она.

Остин указал, что США общаются с руководством Украины относительно доставок.

"У нас нет людей на местах, которые могли бы давать точные ответы относительно того, как передвигается это оборудование и доходит ли оно до тех, кто в нем больше всего нуждается. Однако, сообщения, которые мы получаем от высокого руководства указывают, что оборудование идет куда нужно", – ответил он.

Остин заверил, что он не остановится, а продолжит постоянно подчеркивать, что оборудование должно прибывать туда, где оно будет наиболее полезным для успеха Украины в войне.

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