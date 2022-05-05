Бизнесмены Крот и Лазебников вошли в список "Forbes Украина" за помощь ВСУ

Основной специализацией холдинга Techiia является киберспорт, IT-решения и сервисы. С начала войны компания значительно нарастила экспертизу в тепловизорах, дронах, касках, бронежилетах и рациях, отметили в компании. К моменту выхода рейтинга Крот и Лазебников потратили на помощь Украине $7,9 млн.
"Позже вместе с ОО "Фундація Течія" они привлекли дополнительные средства у доноров и уже приобрели гуманитарную помощь на сумму $12,5 млн", – сообщили в Techiia Foundation.
Кроме закупки оборудования для ВСУ, благотворители доставляют еду, медикаменты и предметы первой необходимости.
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В одной из последних поставок Techiia Foundation доставила на передовую партию помощи из 350 раций, 150 тепловизоров, коллиматоров с функцией ночного видения и кронштейнов для крепления оборудования.
В апреле Государственная пограничная служба отчиталась о получении от Techiia Foundation партии помощи для бойцов в зоне боевых действий.