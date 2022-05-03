"Я верю и знаю, что Украина победит!" Джонсон объявил о новом пакете поддержки от Великобритании на £300 млн

Запись выступления главы правительства Соединенного Королевства опубликована в Facebook главы парламента Украины Руслана Стефанчука.

Джонсон отметил, что еще до начала войны РФ против Украины "знал, что Кремль допускает большую ошибку".

"Миф путинской непобедимости развеян, как дым, зато стоит, как крепость, ваша страна. Путинская военная машина споткнулась об украинский патриотизм, споткнулась и разбилась. Ваша любовь к стране остановила их… Украинцы научили целый мир, что брутальная мощь агрессора ничего не может против народа, который избрал свободу… Украинцы… доказали, что пушки и танки не могут подавить борющиеся за свою независимость нации. Вот почему я верю и знаю, что Украина победит!" – сказал британский премьер.

Джонсон заявил, что Великобритании предоставит Украине новый пакет помощи на £300 млн.

"У нас есть новый пакет поддержки – £300 млн: радары, чтобы определять, где находится артиллерия, нацеленная на ваши города, дроны, чтобы усилить вашу пехоту и ваши наступательные силы. Чтобы вместе с другими вашими друзьями поставить вам оружие, предоставить вам гуманитарную помощь, чтобы мы могли достичь наших целей по усилению Украины таким образом, чтобы никто и никогда не осмелился посягать на нее", – отметил премьер Великобритании.

Кроме того, по его словам, Великобритания намерена на протяжении ближайших недель предоставить Украине противокорабельные ракеты Brimstone.

Пакет помощи от Соединенного Королевства "будет содержать оборудование радиоэлектронной борьбы, контбатарейную радарную систему, оборудование для глушения GPS и тысячи приборов ночного видения", добавил по итогам выступления Джонсона Стефанчук.

"В ближайшие недели Лондон также отправит специализированные Toyota Land Cruiser для защиты гражданских чиновников на востоке Украины и эвакуации мирных жителей из прифронтовых районов. Украинский народ искренне благодарен Великобритании за масштабную и значимую помощь в противостоянии российскому агрессору", – резюмировал спикер Верховной Рады.

Джонсон стал первым мировым лидером, выступившим (по видеосвязи) в Верховной Раде с начала войны РФ против Украины, сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)