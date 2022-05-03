ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Я верю и знаю, что Украина победит!" Джонсон объявил о новом пакете поддержки от Великобритании на £300 млн

Путинская военная машина споткнулась об украинский патриотизм, "споткнулась и разбилась", отметил Джонсон
Путинская военная машина споткнулась об украинский патриотизм, "споткнулась и разбилась", отметил Джонсон
Фото: EPA

Украина победит в войне, которую против нее начала РФ 24 февраля, и будет свободной. Уверенность в этом в ходе выступления по видеосвязи перед Верховной Радой 3 мая выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Запись выступления главы правительства Соединенного Королевства опубликована в Facebook главы парламента Украины Руслана Стефанчука.

Джонсон отметил, что еще до начала войны РФ против Украины "знал, что Кремль допускает большую ошибку".

"Миф путинской непобедимости развеян, как дым, зато стоит, как крепость, ваша страна. Путинская военная машина споткнулась об украинский патриотизм, споткнулась и разбилась. Ваша любовь к стране остановила их… Украинцы научили целый мир, что брутальная мощь агрессора ничего не может против народа, который избрал свободу… Украинцы… доказали, что пушки и танки не могут подавить борющиеся за свою независимость нации. Вот почему я верю и знаю, что Украина победит!" – сказал британский премьер.

Джонсон заявил, что Великобритании предоставит Украине новый пакет помощи на £300 млн.

"У нас есть новый пакет поддержки – £300 млн: радары, чтобы определять, где находится артиллерия, нацеленная на ваши города, дроны, чтобы усилить вашу пехоту и ваши наступательные силы. Чтобы вместе с другими вашими друзьями поставить вам оружие, предоставить вам гуманитарную помощь, чтобы мы могли достичь наших целей по усилению Украины таким образом, чтобы никто и никогда не осмелился посягать на нее", – отметил премьер Великобритании.

Кроме того, по его словам, Великобритания намерена на протяжении ближайших недель предоставить Украине противокорабельные ракеты Brimstone.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/videos/732479381541055/

Пакет помощи от Соединенного Королевства "будет содержать оборудование радиоэлектронной борьбы, контбатарейную радарную систему, оборудование для глушения GPS и тысячи приборов ночного видения", добавил по итогам выступления Джонсона Стефанчук.

"В ближайшие недели Лондон также отправит специализированные Toyota Land Cruiser для защиты гражданских чиновников на востоке Украины и эвакуации мирных жителей из прифронтовых районов. Украинский народ искренне благодарен Великобритании за масштабную и значимую помощь в противостоянии российскому агрессору", – резюмировал спикер Верховной Рады.

Джонсон стал первым мировым лидером, выступившим (по видеосвязи) в Верховной Раде с начала войны РФ против Украины, сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Вместе с 24 февраля они выделили на укрепление обороноспособности Украине более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

26 апреля на базе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась, как сказал Остин, историческая встреча – первое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. В ней приняли участие министры обороны более 40 стран, в том числе глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников. Он передал партнерам список оружия, необходимого Украине.

Германия на этой встрече объявила о поставках в Украину зенитных самоходных установок Gepard. За день до встречи Великобритания сообщила о передаче дополнительных средств ПВО, в день встречи Канада объявила о предоставлении бронемашин, рассказал Остин. Перед встречей глава Пентагона подчеркивал, что реагировать на вторжение РФ в Украину нужно срочно.

После встречи Резников сказал, что Украину ждут "несколько чрезвычайно тяжелых недель".

"Практическая реализация договоренностей, обучение и логистика требуют определенного времени. Россия же накопила силы для масштабного наступления на востоке Украины уже сейчас. Помощь Украине будет расти, но в ближайшие дни потребуются вся наша устойчивость и чрезвычайное единство", – пояснил он. Резников уверен в победе Украины в этой войне. По его словам, "теперь в этом уверены не только мы".

27 апреля глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала страны, которые поддерживают Украину в войне с Россией, удвоить поддержку.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, оружие, Великобритания, правительство, танки, вооружение, помощь, артиллерия, вторжение, независимость, Борис Джонсон, парламент, украинцы, война России против Украины, ракеты, пушки, премьер-министр, Руслан Стефанчук, спикер, заседание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке
  "На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке
"Они навсегда должны исчезнуть из нашей вселенной". Полякова высказалась об украинцах, продолжающих выступать в РФ
"Они навсегда должны исчезнуть из нашей вселенной". Полякова высказалась об украинцах, продолжающих выступать в РФ
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях"
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях"
Организаторы "Евровидения 2022" лишили россиян права голосовать за участников конкурса
Организаторы "Евровидения 2022" лишили россиян права голосовать за участников конкурса
Полякова: Я, как русскоязычная певица, понимаю: все, что я делала до этого, теперь невозможно. Я готова на жертвы
Полякова: Я, как русскоязычная певица, понимаю: все, что я делала до этого, теперь невозможно. Я готова на жертвы
  "Он не будет говорить: "Режь собаку, там моя часть какая-то". Экс-жена Ступки рассказала, как они разделили имущество
  "Он не будет говорить: "Режь собаку, там моя часть какая-то". Экс-жена Ступки рассказала, как они разделили имущество
Огневич заявила, что ее снова преследует мужчина, и показала оскорбления от него
Огневич заявила, что ее снова преследует мужчина, и показала оскорбления от него
  "Представьте их в камуфляже, с тепловизорами". Данилко рассказал, где бы служили Сердючка с мамой, если бы были реальными людьми
  "Представьте их в камуфляже, с тепловизорами". Данилко рассказал, где бы служили Сердючка с мамой, если бы были реальными людьми
  "Она поздно поняла". Полякова заявила, что считает двуличной позицию Лободы
  "Она поздно поняла". Полякова заявила, что считает двуличной позицию Лободы
  "Суровая и храбрая". Тина Кароль назвала приблудившуюся к ней кошку Джавелиной
  "Суровая и храбрая". Тина Кароль назвала приблудившуюся к ней кошку Джавелиной
Веселился и гримасничал. Илон Маск появился на балу Met Gala 2022 в компании своей матери, модели Мэй Маск. Фото
Веселился и гримасничал. Илон Маск появился на балу Met Gala 2022 в компании своей матери, модели Мэй Маск. Фото
Джоли покинула Украину, тайно посетив перед отъездом детский дом – СМИ
Джоли покинула Украину, тайно посетив перед отъездом детский дом – СМИ
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ СМИ
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ – СМИ
"Врезала, как отрубила". Мозговая высказалась о конфликте Билозир и Поляковой
"Врезала, как отрубила". Мозговая высказалась о конфликте Билозир и Поляковой
Дивеев-Церковный рассказал, как оказался за границей. Ранее жена Кличко сообщила, что он, "как и многие, был вынужден покинуть Украину"
Дивеев-Церковный рассказал, как оказался за границей. Ранее жена Кличко сообщила, что он, "как и многие, был вынужден покинуть Украину"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке (131561)
2
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ (71103)
3
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото (48729)
4
Телохранитель рассмешил Деппа ответом на вопрос о его пенисе во время заседания суда против его экс-жены Херд. Видео (31566)
5
"Это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать". Российский актер высказался о войне против Украины (29853)
6
"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов (25236)
7
"Грешки у каждого есть". Киркоров пригрозил пропагандистке Симоньян покопаться в ее грязном белье после заявления в адрес Галкина и Пугачевой (20832)
8
Стало известно, присутствовал ли Путин, когда Кабаева рожала от него, и с кем еще были отношения у гимнастки – СМИ (20813)
 
 
 
 