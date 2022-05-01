Джонсон: Я более чем когда-либо привержен укреплению Украины и обеспечению того, чтобы Путин потерпел неудачу

"Я поговорил с президентом Зеленским, чтобы изложить, как Великобритания будет продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь, чтобы предоставить украинцам оборудование, необходимое для самообороны. Я более чем когда-либо привержен укреплению Украины и обеспечению того, чтобы [президент РФ Владимир] Путин потерпел неудачу", – написал политик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

I spoke to President @ZelenskyyUa earlier to set out how the UK will continue to provide military and humanitarian aid to give Ukrainians the equipment they need to defend themselves.



I'm more committed than ever to reinforcing Ukraine and ensuring Putin fails. — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 30, 2022

Зеленский сообщал 30 апреля, что рассказал Джонсону о ситуации на поле боя и в заблокированном Мариуполе Донецкой области.