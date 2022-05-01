Джонсон: Я более чем когда-либо привержен укреплению Украины и обеспечению того, чтобы Путин потерпел неудачу

"Я поговорил с президентом Зеленским, чтобы изложить, как Великобритания будет продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь, чтобы предоставить украинцам оборудование, необходимое для самообороны. Я более чем когда-либо привержен укреплению Украины и обеспечению того, чтобы [президент РФ Владимир] Путин потерпел неудачу", – написал политик.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
I spoke to President @ZelenskyyUa earlier to set out how the UK will continue to provide military and humanitarian aid to give Ukrainians the equipment they need to defend themselves.— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 30, 2022
I'm more committed than ever to reinforcing Ukraine and ensuring Putin fails.
Зеленский сообщал 30 апреля, что рассказал Джонсону о ситуации на поле боя и в заблокированном Мариуполе Донецкой области.
После масштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
9 апреля Джонсон провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам разговора с Зеленским премьер Великобритании заявил о новом пакете финансовой и военной помощи Украине. В частности, в нее вошли 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, отметил Джонсон.