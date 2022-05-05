Война против РФ будет долгой – Данилов

Такое мнение в интервью каналу "Исландия", опубликованном в YouTube СМИ 4 мая, выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
"Я не являюсь оптимистом с точки зрения, что она закончится в апреле или мае. Это будет длительная война, и она еще будет продолжаться, к большому сожалению, на нашей территории", – сказал секретарь СНБО.
По словам Данилова, продолжительность войны будет зависеть от разных факторов.
"Сколько времени – это очень многое зависит от многих факторов. Прежде всего это зависит от нашей армии. Это зависит от наших партнеров, и это нужно признавать, об этом нужно откровенно говорить. Потому что без помощи партнеров нам было бы крайне сложно держать эту российскую армаду, которая надвинулась на нас 24 февраля", – подчеркнул секретарь СНБО Украины.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что конфликт между РФ и Украиной "будет еще долгим и кровавым", но ленд-лиз от Америки победит.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия ведет войну против Украины с 2014 году, когда был оккупирован Крым и началась агрессия на Донбассе. Все это время Москва не признавала своего присутствия на востоке Украины. 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В России войну называют "спецоперацией".
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
В настоящее время российские оккупационные войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 5 мая потери российских оккупантов достигли около 24,7 тыс. человек личного состава.