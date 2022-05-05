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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Война против РФ будет долгой – Данилов

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По словам Данилова, продолжительность войны РФ против Украины будет зависеть от многих факторов
По словам Данилова, продолжительность войны РФ против Украины будет зависеть от многих факторов
Фото: president.gov.ua

Полномасштабная война, которую РФ начала против Украины 24 февраля, будет длительной, время ее окончания будет зависеть от многих факторов.

Такое мнение в интервью каналу "Исландия", опубликованном в YouTube СМИ 4 мая, выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Я не являюсь оптимистом с точки зрения, что она закончится в апреле или мае. Это будет длительная война, и она еще будет продолжаться, к большому сожалению, на нашей территории", – сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, продолжительность войны будет зависеть от разных факторов.

"Сколько времени – это очень многое зависит от многих факторов. Прежде всего это зависит от нашей армии. Это зависит от наших партнеров, и это нужно признавать, об этом нужно откровенно говорить. Потому что без помощи партнеров нам было бы крайне сложно держать эту российскую армаду, которая надвинулась на нас 24 февраля", – подчеркнул секретарь СНБО Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что конфликт между РФ и Украиной "будет еще долгим и кровавым", но ленд-лиз от Америки победит.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия ведет войну против Украины с 2014 году, когда был оккупирован Крым и началась агрессия на Донбассе. Все это время Москва не признавала своего присутствия на востоке Украины. 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В России войну называют "спецоперацией".

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

В настоящее время российские оккупационные войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 5 мая потери российских оккупантов достигли около 24,7 тыс. человек личного состава.

Теги: Россия, Украина, СНБО, военная помощь, ВСУ, война России против Украины, интервью, Алексей Данилов
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