Война против РФ будет долгой – Данилов

По словам Данилова, продолжительность войны РФ против Украины будет зависеть от многих факторов Фото: president.gov.ua

Такое мнение в интервью каналу "Исландия", опубликованном в YouTube СМИ 4 мая, выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Я не являюсь оптимистом с точки зрения, что она закончится в апреле или мае. Это будет длительная война, и она еще будет продолжаться, к большому сожалению, на нашей территории", – сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, продолжительность войны будет зависеть от разных факторов.

"Сколько времени – это очень многое зависит от многих факторов. Прежде всего это зависит от нашей армии. Это зависит от наших партнеров, и это нужно признавать, об этом нужно откровенно говорить. Потому что без помощи партнеров нам было бы крайне сложно держать эту российскую армаду, которая надвинулась на нас 24 февраля", – подчеркнул секретарь СНБО Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что конфликт между РФ и Украиной "будет еще долгим и кровавым", но ленд-лиз от Америки победит.

Война России против Украины. Главное (обновляется)