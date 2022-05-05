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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден и Шольц не признают легитимность любых шагов, противоречащих территориальной целостности Украины – правительство ФРГ

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Байден и Шольц говорили об Украине
Байден и Шольц говорили об Украине
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц 5 мая провели телефонный разговор, в центре внимания которого была агрессия РФ против Украины. Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.

Два лидера говорили о военной ситуации и поддержке Украины, рассказывается в релизе. Байден и Шольц пришли к выводу, что Украина "должна продолжать получать существенную и постоянную поддержку в реализации своего законного права на самооборону". 

"От России по-прежнему настоятельно требуется немедленно прекратить боевые действия в Украине, вывести свои войска из Украины и тем самым восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины. Канцлер Германии и президент США подчеркнули, что они не признают никаких шагов, противоречащих территориальному суверенитету и целостности Украины, и что такие шаги не будут легитимны", – подчеркивается в релизе. 

Также Байден и Шольц осудили заявления руководства РФ, дискредитирующие власть Украины. 

Какие именно заявления имеются в виду, не уточняется. Москва утверждает, что в 2014 году в Украине произошел "госпереворот", а не Революция достоинства, а нынешние власти называет "неонацистским режимом"

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля 2022 года. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Германия, Украина, Джо Байден, ФРГ, военная помощь, война России против Украины, суверенитет, Олаф Шольц
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