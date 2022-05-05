Байден и Шольц не признают легитимность любых шагов, противоречащих территориальной целостности Украины – правительство ФРГ

Два лидера говорили о военной ситуации и поддержке Украины, рассказывается в релизе. Байден и Шольц пришли к выводу, что Украина "должна продолжать получать существенную и постоянную поддержку в реализации своего законного права на самооборону".

"От России по-прежнему настоятельно требуется немедленно прекратить боевые действия в Украине, вывести свои войска из Украины и тем самым восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины. Канцлер Германии и президент США подчеркнули, что они не признают никаких шагов, противоречащих территориальному суверенитету и целостности Украины, и что такие шаги не будут легитимны", – подчеркивается в релизе.

Также Байден и Шольц осудили заявления руководства РФ, дискредитирующие власть Украины.

Какие именно заявления имеются в виду, не уточняется. Москва утверждает, что в 2014 году в Украине произошел "госпереворот", а не Революция достоинства, а нынешние власти называет "неонацистским режимом".

Война России против Украины. Главное (обновляется)