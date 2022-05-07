Джонсон убежден, что Украина победит Россию, если ей будет оказана необходимая оборонительная военная помощь

"Что касается Украины, премьер-министр и президент Макрон единодушно осудили смертоносную глупость [президента РФ Владимира] Путина и договорились более тесно координировать долгосрочную безопасность и экономическую поддержку Украины, а также меры по изоляции России. Премьер-министр рассказал о своем визите в Киев в прошлом месяце и поделился своей убежденностью в том, что Украина победит, если ей будет оказана необходимая оборонительная военная помощь. Он призвал воздержаться от любых переговоров с Россией на условиях, подтверждающих ложную версию Кремля о вторжении, но подчеркнул, что это решение за украинским правительством", – сказал он.

Также лидеры выразили обеспокоенность по поводу последствий вторжения РФ в Украину для мировых цен на энергоносители и продукты питания и договорились работать через G7, чтобы смягчить последствия внутри своих стран и для развивающихся экономик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)