Джонсон убежден, что Украина победит Россию, если ей будет оказана необходимая оборонительная военная помощь

"Что касается Украины, премьер-министр и президент Макрон единодушно осудили смертоносную глупость [президента РФ Владимира] Путина и договорились более тесно координировать долгосрочную безопасность и экономическую поддержку Украины, а также меры по изоляции России. Премьер-министр рассказал о своем визите в Киев в прошлом месяце и поделился своей убежденностью в том, что Украина победит, если ей будет оказана необходимая оборонительная военная помощь. Он призвал воздержаться от любых переговоров с Россией на условиях, подтверждающих ложную версию Кремля о вторжении, но подчеркнул, что это решение за украинским правительством", – сказал он.
Также лидеры выразили обеспокоенность по поводу последствий вторжения РФ в Украину для мировых цен на энергоносители и продукты питания и договорились работать через G7, чтобы смягчить последствия внутри своих стран и для развивающихся экономик.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал Блинкен 7 апреля. Он заявлял, что с 24 февраля военная помощь США Украине составила $1,7 млрд, а с 2014 года – $4,5 млрд.
Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.
Великобритания предоставила Украине несколько пакетов помощи, включая вооружение. В частности, 7 марта Джонсон сообщал о выделении Украине £175 млн помощи, чтобы справиться с гуманитарным кризисом. Таким образом, по словам Джонсона, благодаря дополнительному финансированию британская поддержка Украины достигла на тот момент около £400 млн (приблизительно $543 млн).
9 апреля Джонсон провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам разговора премьер Великобритании заявил о новом пакете финансовой и военной помощи Украине. В частности, в нее вошли 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, отметил Джонсон. 5 мая он объявил о новом пакете поддержки Украины на £300 млн.