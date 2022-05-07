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Закон о ленд-лизе Байден подпишет 9 мая – Белый дом

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Байден поддерживает Украину в войне против России
Байден поддерживает Украину в войне против России
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден намерен 9 мая подписать закон о ленд-лизе, который даст возможность поставлять в Украину вооружение по упрощенной процедуре для борьбы с агрессией РФ. Об этом на брифинге 6 мая сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"В понедельник президент подпишет закон о ленд-лизе – ленд-лиз-акт от 2022 года", – сказала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружения по ленд-лизу. Об этом 20 января сообщила пресс-служба одного из авторов законопроекта Джона Корнина.

Сенат США 6 апреля единогласно принял закон о возрождении программы ленд-лиза, которая в последний раз применялась во время Второй мировой войны. "Сенаторы быстро поддержали законопроект о ленд-лизе, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск, которые обстреливают украинские города с конца февраля. Программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой войны, рассматривалась как переломный момент в конфликте, поскольку она позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий", – писало Politico.

Контекст:

В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании праздник победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.

В войне России против Украины Байден поддерживает Украину.

США предоставляют военную помощь Украине по другим процедурам. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила $1,7 млрд, а всего с 2014 года – $4,5 млрд.

Ленд-лиз – программа, в рамках которой США снабжали Великобританию, Францию, Китай и СССР продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Подписал закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт.

Теги: США, Германия, Великобритания, Джо Байден, война, Джен Псаки, вооружение, Белый дом, помощь, вторжение, закон, война России против Украины, ленд-лиз
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