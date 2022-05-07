Закон о ленд-лизе Байден подпишет 9 мая – Белый дом

"В понедельник президент подпишет закон о ленд-лизе – ленд-лиз-акт от 2022 года", – сказала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружения по ленд-лизу. Об этом 20 января сообщила пресс-служба одного из авторов законопроекта Джона Корнина.

Сенат США 6 апреля единогласно принял закон о возрождении программы ленд-лиза, которая в последний раз применялась во время Второй мировой войны. "Сенаторы быстро поддержали законопроект о ленд-лизе, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск, которые обстреливают украинские города с конца февраля. Программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой войны, рассматривалась как переломный момент в конфликте, поскольку она позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий", – писало Politico.