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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Невзоров о ленд-лизе: России следует быстренько собрать манатки, исчезнуть и сделать вид, что ее никогда в Украине и не было

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Невзоров: Это и есть поворотная точка войны
Невзоров: Это и есть поворотная точка войны
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Предоставление Соединенными Штатами помощи Украине по программе ленд-лиз существенно усложнит ситуацию для российских оккупационных войск. Такое мнение в Telegram выразил российский телеведущий и публицист Александр Невзоров.

"Это и есть поворотная точка войны. России следует быстренько собрать манатки, исчезнуть и сделать вид, что ее никогда в Украине и не было. Все дальнейшее будет просто бессмысленной генерацией трупов, разрушений и позора", – подчеркнул Невзоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ленд-лиз – программа, в рамках которой США снабжали союзников по антигитлеровской коалиции продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Подписал закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт. По условиям той программы, оплатить поставки можно было уже после победы, причем только ту технику, которая осталась целой после войны. Кроме того, часть долгов союзникам была прощена.

Шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружения по ленд-лизу еще в январе 2022 года, на фоне наращивания российских войск у границы Украины.

Сенат США 6 апреля единогласно принял закон о возрождении программы ленд-лиза"Сенаторы быстро поддержали законопроект о ленд-лизе, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск, которые обстреливают украинские города с конца февраля. Программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой войны, рассматривалась как переломный момент в конфликте, поскольку она позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий", – написало Politico.

Палата представителей США на заседании 28 апреля приняла законопроект S.3522 о ленд-лизе для Украины. Теперь документ отправят на подпись президенту США Джо Байдену.

США предоставляют военную помощь Украине по другим процедурам. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила около $3,4 млрд. 28 апреля Белый дом запросил у Конгресса еще $33 млрд на военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине.

Теги: Россия, Александр Невзоров, Украина, Сенат США, война России против Украины, Палата представителей, ленд-лиз
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