Посол Украины предложил ФРГ принять закон о ленд-лизе, как в США

По мнению Мельника, немецкий закон о ленд-лизе, как в США, и долгосрочный союз против России "были бы важны" Фото: germany.mfa.gov.ua

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча консультативной группы по обороне Украины с участием глав минобороны более 40 стран. Во время встречи министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.

Журналисты Bild спросили Мельника, что еще конкретно Украина требует от Германии.

По словам дипломата, Украина хотела бы увидеть среди прочего "быстрый экспорт 88 танков Leopard, 100 танков Marder, самоходных гаубиц и многого другого", но очень важно "переосмысление в сознании людей".

Мельник отметил, что Европа в настоящее время переживает самую большую войну за 80 лет – победить с 30 или 100 танками в ней невозможно.

По мнению посла Украины, "немецкий закон о ленд-лизе, как в США, и долгосрочный союз против России были бы важны".

Мельник приветствовал решение Берлина передать Киеву 30 танков Gepard, но считает, что "этого будет недостаточно", тем более что для них "не хватает боеприпасов".

Кроме того, танкам Gepard уже 40 лет, а, чтобы победить Россию, Украине нужно "самое современное немецкое вооружение", подчеркнул дипломат.

Мельник заявил, что поставки оружия Украине от ФРГ не спровоцируют Третью мировую войну, так как она уже началась. Президент РФ Владимир Путин ведет ее на уничтожение против всего Запада, резюмировал посол Украины в Германии.

Ленд-лиз – программа, в рамках которой США снабжали союзников по антигитлеровской коалиции продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Подписал закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт. По условиям той программы, оплатить поставки можно было уже после победы, причем только той техники, которая осталась целой после войны. Кроме того, часть долгов союзникам была прощена.

Сенат США 6 апреля единогласно принял закон о возрождении программы ленд-лиза. Палата представителей США на заседании 28 апреля приняла закон о ленд-лизе для Украины. Теперь его отправят на подпись президенту США Джо Байдену.

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