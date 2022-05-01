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Поставки оружия Украине от ФРГ не спровоцируют Третью мировую войну. Она уже началась, Путин ведет ее на уничтожение против всего Запада – посол Мельник

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Германия для Путина "уже давно является стороной войны", отметил Мельник
Германия для Путина "уже давно является стороной войны", отметил Мельник
Фото: EPA

Поставки Германией оружия Украине не могут спровоцировать Третью мировую войну, так как президент РФ Владимир Путин ее уже начал.

Такое мнение в интервью Bild, опубликованном 1 мая, выразил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Журналисты немецкого издания попросили дипломата прокомментировать мнение о том, что война в Украине может перерасти в Третью мировую – в том числе из-за поставок оружия из Германии.

Мировая война "уже началась", ответил Мельник. Полномасштабное нападение Путина на Украину, которое началось 24 февраля, "затрагивает всех, включая немцев, хотя еще не в военном плане", добавил дипломат.

По словам Мельника, Путин "хочет нового империалистического мирового порядка с меньшим НАТО, к которому больше не относятся Польша, Чехия и Словения", глава Кремля "ведет эту войну на уничтожение против всего Запада, против нашей системы ценностей".

Посол Украины в ФРГ отметил, что Германия для Путина "уже давно является стороной войны".

Каждый, кто хочет "предотвратить эскалацию их войны", должен помочь Украине "поставить Путина на его место" сейчас, считает Мельник.

Победа РФ в войне против Украины "была бы худшим, что могло произойти с Германией", резюмировал дипломат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение.

19 апреля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна поможет профинансировать прямые поставки вооружения от немецких производителей Украине. В первую очередь речь идет о противотанковых средствах и системах ПВО. Он отметил, что ФРГ практически исчерпала количество оружия, которое может поставить из своих запасов.

21 апреля газета Bild сообщила, что министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной для борьбы с российским вторжением, хотя немецкая промышленность могла поставить многие виды вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Немецкие СМИ писали, что не только в оппозиции, но и в правительственной коалиции ФРГ, вопреки позиции Шольца, идея поставок тяжелого вооружения Украине имеет широкую поддержку. Но по данным соцопроса, проведенного институтом INSA, 50% немцев высказались против поставки тяжелого вооружения в Украину, 43% – за.

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча консультативной группы по обороне Украины с участием глав минобороны более 40 стран. Во время встречи министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.

По мнению советника Офиса президента Михаила Подоляка, принятое 28 апреля немецким Бундестагом решение о поставках тяжелого вооружения в Украину означает конец лоббизма интересов Путина в Европе.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, НАТО, Польша, ФРГ, вооружение, нападение, помощь, Словения, Андрей Мельник, война России против Украины, президент, интервью, посол
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