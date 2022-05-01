Поставки оружия Украине от ФРГ не спровоцируют Третью мировую войну. Она уже началась, Путин ведет ее на уничтожение против всего Запада – посол Мельник

Германия для Путина "уже давно является стороной войны", отметил Мельник Фото: EPA

Такое мнение в интервью Bild, опубликованном 1 мая, выразил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Журналисты немецкого издания попросили дипломата прокомментировать мнение о том, что война в Украине может перерасти в Третью мировую – в том числе из-за поставок оружия из Германии.

Мировая война "уже началась", ответил Мельник. Полномасштабное нападение Путина на Украину, которое началось 24 февраля, "затрагивает всех, включая немцев, хотя еще не в военном плане", добавил дипломат.

По словам Мельника, Путин "хочет нового империалистического мирового порядка с меньшим НАТО, к которому больше не относятся Польша, Чехия и Словения", глава Кремля "ведет эту войну на уничтожение против всего Запада, против нашей системы ценностей".

Посол Украины в ФРГ отметил, что Германия для Путина "уже давно является стороной войны".

Каждый, кто хочет "предотвратить эскалацию их войны", должен помочь Украине "поставить Путина на его место" сейчас, считает Мельник.

Победа РФ в войне против Украины "была бы худшим, что могло произойти с Германией", резюмировал дипломат.

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