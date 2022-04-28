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Подоляк о решении Бундестага поставлять Украине тяжелое вооружение: Последний гвоздь в гроб путинского лоббизма в Европе

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Подоляк: Единство Бундестага поражает
Подоляк: Единство Бундестага поражает
Фото: ЕРА

Принятое 28 апреля немецким Бундестагом решение о поставках тяжелого вооружения в Украину означает конец лоббизма интересов президента РФ Владимира Путина в Европе. Такое мнение в Twitter выразил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Германия сказала свое слово. 586 голосов за предоставление Украине тяжелого вооружения! Единство Бундестага поражает. Это голосование войдет в историю как один из последних гвоздей в гроб путинского лоббизма в Европе и возвращение лидерства Германии", – написал Подоляк.

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча консультативной группы по обороне Украины с участием глав минобороны более 40 стран. Во время встречи министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение.

19 апреля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна поможет профинансировать прямые поставки вооружения от немецких производителей Украине. В первую очередь речь идет о противотанковых средствах и системах ПВО. Он отметил, что ФРГ практически исчерпала количество оружия, которое может поставить из своих запасов.

21 апреля Bild сообщил, что министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной для борьбы с российским вторжением, хотя немецкая промышленность могла поставить многие виды вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Немецкие СМИ писали, что не только в оппозиции, но и в правительственной коалиции ФРГ, вопреки позиции Шольца, идея поставок тяжелого вооружения Украине имеет широкую поддержку. Но по данным соцопроса, проведенного институтом INSA, 50% немцев высказались против поставки тяжелого вооружения в Украину, 43% – за.

Теги: Германия, Украина, вооружение, Бундестаг, война России против Украины, Михаил Подоляк
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