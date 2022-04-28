Подоляк о решении Бундестага поставлять Украине тяжелое вооружение: Последний гвоздь в гроб путинского лоббизма в Европе

"Германия сказала свое слово. 586 голосов за предоставление Украине тяжелого вооружения! Единство Бундестага поражает. Это голосование войдет в историю как один из последних гвоздей в гроб путинского лоббизма в Европе и возвращение лидерства Германии", – написал Подоляк.

Німеччина сказала своє слово. 586 голосів за надання Україні важкого озброєння! Єдність Бундестагу вражає. Це голосування увійде в історію як один з останніх цвяхів у труну путінського лобізму у Європі та повернення лідерства * . — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча консультативной группы по обороне Украины с участием глав минобороны более 40 стран. Во время встречи министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.

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