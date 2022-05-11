Палата представителей поддержала законопроект о выделении $40 млрд помощи Украине

За акт "Закон о дополнительных ассигнованиях Украины, 2022" проголосовало 368 парламентариев, против – 57.

Теперь законопроект должен одобрить Сенат США, потом его передадут на подпись президенту Джо Байдену. Как сообщает CNN, лидер большинства в Сенате Чак Шумер (Демократическая партия) заявил 10 мая, что Сенат "примет быстрые меры", чтобы поддержать документ и отправить его на подпись главе Белого дома.

Канал отмечает, что законопроект включает в себя увеличение финансирования полномочий президента с $5 млрд, которые первоначально запрашивала администрация Байдена, до $11 млрд. Финансирование полномочий президента по сокращению расходов позволяет администрации отправлять военную технику и оружие из запасов США, добавил CNN.

Законопроект также предусматривает финансирование Инициативы содействия безопасности Украины в размере $6 млрд, что является еще одним способом, которым администрация Байдена оказывает Украине военную помощь, отметил канал. Инициатива позволяет администрации Байдена покупать оружие у подрядчиков, а затем поставлять его Украине.

$9 млрд будет выделено на восполнение запасов американского вооружения, которое отправили в Украину.

Также законопроект включает выделение $900 млн на нужды беженцев из Украины. $54 млн из них будут направлены на общественное здравоохранение и медицинскую поддержку украинских беженцев.

Сначала администрация Байдена запрашивала пакет помощи в размере $33 млрд, но при подготовке документа в Конгрессе он был увеличен до почти $40 млрд.