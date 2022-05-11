Палата представителей поддержала законопроект о выделении $40 млрд помощи Украине

За акт "Закон о дополнительных ассигнованиях Украины, 2022" проголосовало 368 парламентариев, против – 57.
Теперь законопроект должен одобрить Сенат США, потом его передадут на подпись президенту Джо Байдену. Как сообщает CNN, лидер большинства в Сенате Чак Шумер (Демократическая партия) заявил 10 мая, что Сенат "примет быстрые меры", чтобы поддержать документ и отправить его на подпись главе Белого дома.
Канал отмечает, что законопроект включает в себя увеличение финансирования полномочий президента с $5 млрд, которые первоначально запрашивала администрация Байдена, до $11 млрд. Финансирование полномочий президента по сокращению расходов позволяет администрации отправлять военную технику и оружие из запасов США, добавил CNN.
Законопроект также предусматривает финансирование Инициативы содействия безопасности Украины в размере $6 млрд, что является еще одним способом, которым администрация Байдена оказывает Украине военную помощь, отметил канал. Инициатива позволяет администрации Байдена покупать оружие у подрядчиков, а затем поставлять его Украине.
$9 млрд будет выделено на восполнение запасов американского вооружения, которое отправили в Украину.
Также законопроект включает выделение $900 млн на нужды беженцев из Украины. $54 млн из них будут направлены на общественное здравоохранение и медицинскую поддержку украинских беженцев.
Сначала администрация Байдена запрашивала пакет помощи в размере $33 млрд, но при подготовке документа в Конгрессе он был увеличен до почти $40 млрд.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля. По словам Остина, в эту сумму входит помощь от США в размере $3,7 млрд.
9 марта Палата представителей Конгресса США проголосовала за то, чтобы срочно выделить Украине помощь в размере $13,6 млрд. Из этой суммы $4 млрд распределено между Украиной и странами Центральной Европы для помощи 2 млн украинцам, покинувшим страну из-за военных действий, $6,7 млрд направлены на ввод американских войск и техники в регион и на переброску американского военного оборудования Украине и союзникам США.
28 апреля администрация Байдена и вице-президента Камалы Харрис запросила у Конгресса дополнительное финансирование на предоставление Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности в размере $33 млрд. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, отметил Байден.
9 мая Байден призвал Конгресс ускорить одобрение пакета помощи для Украины. "Я призываю Конгресс немедленно принять законопроект о дополнительном финансировании Украины и передать его мне на стол в ближайшие несколько дней", – сказал он.