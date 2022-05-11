Зеленский призвал не давить на ВСУ, ожидая побед "каждую неделю и даже каждый день"

"Вооруженные силы нашего государства обеспечили всем хорошие новости из Харьковской области. Постепенно оттесняют оккупантов от Харькова. Я благодарен всем нашим защитникам и защитницам, которые держат оборону и проявляют действительно сверхчеловеческую силу, чтобы изгнать армию захватчиков. Когда-то вторую по мощи армию мира", – сказал Зеленский.
Он призвал украинцев, "особенно" тех, кто в тылу, "не распространять чрезмерные эмоции".
"Не стоит создавать такую атмосферу специфического морального давления, когда каждую неделю и даже каждый день ожидаются определенные победы. Вооруженные силы Украины делают все для освобождения нашей земли и людей. Для освобождения всех городов – Херсона, Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и всех остальных", – добавил глава государства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении России в Украину 24 февраля, заявив, что это "спецоперация".
За время полномасштабной войны российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины.
В Офисе президента 10 мая проинформировали, что в Украине от оккупантов освободили 1003 населенных пункта.
После этого Генштаб ВСУ сообщил об освобождении четырех сел в Харьковской области.