Зеленский призвал не давить на ВСУ, ожидая побед "каждую неделю и даже каждый день"

"Вооруженные силы Украины делают все для освобождения нашей земли и людей", – сказал Зеленский Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Facebook

"Вооруженные силы нашего государства обеспечили всем хорошие новости из Харьковской области. Постепенно оттесняют оккупантов от Харькова. Я благодарен всем нашим защитникам и защитницам, которые держат оборону и проявляют действительно сверхчеловеческую силу, чтобы изгнать армию захватчиков. Когда-то вторую по мощи армию мира", – сказал Зеленский.

Он призвал украинцев, "особенно" тех, кто в тылу, "не распространять чрезмерные эмоции".

"Не стоит создавать такую атмосферу специфического морального давления, когда каждую неделю и даже каждый день ожидаются определенные победы. Вооруженные силы Украины делают все для освобождения нашей земли и людей. Для освобождения всех городов – Херсона, Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и всех остальных", – добавил глава государства.

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