Путин может ввести военное положение в России и начать войну в Приднестровье – глава разведки США

Хейнс: Путин уверен, что Россия обладает более высокой готовностью противостоять вызовам, чем США и ЕС Фото: EPA

"Тот факт, что Путин сталкивается с несоответствием между своими амбициями и нынешними возможностями России, означает, что нас ждут непредсказуемые несколько месяцев и возможная эскалация", – отметила Хейнс.

По ее словам, Путин готовится к затяжной кампании. Он уверен, что РФ обладает более высокой готовностью противостоять вызовам, чем Украина, США и ЕС. Также президент России ждет, что решимость Украины и ее союзников ослабят растущие военные расходы и подорожание энергоносителей.

США располагает данными, отметила глава Национальной разведки, что в России может быть объявлено военное положение, которое подразумевает дополнительную мобилизацию и переориентирование производства. В качестве возможных шагов агрессора разведка рассматривает попытку расширить поле военных действий от Донбасса до Приднестровья и применение тактического ядерного удара, хотя последнее, по словам Хейнс, маловероятно.