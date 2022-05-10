Путин может ввести военное положение в России и начать войну в Приднестровье – глава разведки США

"Тот факт, что Путин сталкивается с несоответствием между своими амбициями и нынешними возможностями России, означает, что нас ждут непредсказуемые несколько месяцев и возможная эскалация", – отметила Хейнс.
По ее словам, Путин готовится к затяжной кампании. Он уверен, что РФ обладает более высокой готовностью противостоять вызовам, чем Украина, США и ЕС. Также президент России ждет, что решимость Украины и ее союзников ослабят растущие военные расходы и подорожание энергоносителей.
США располагает данными, отметила глава Национальной разведки, что в России может быть объявлено военное положение, которое подразумевает дополнительную мобилизацию и переориентирование производства. В качестве возможных шагов агрессора разведка рассматривает попытку расширить поле военных действий от Донбасса до Приднестровья и применение тактического ядерного удара, хотя последнее, по словам Хейнс, маловероятно.
Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.
22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.
После этого в регионе прогремели несколько взрывов, 26 апреля президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.
По данным британской The Times, Кремль принял решение атаковать Молдову. Россия искусственно нагнетает ситуацию в Приднестровье, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.