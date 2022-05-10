ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин может ввести военное положение в России и начать войну в Приднестровье – глава разведки США

Хейнс: Путин уверен, что Россия обладает более высокой готовностью противостоять вызовам, чем США и ЕС
Хейнс: Путин уверен, что Россия обладает более высокой готовностью противостоять вызовам, чем США и ЕС
Фото: EPA

Не достигнув заявленных целей в войне с Украиной, президент РФ Владимир Путин планирует объявить военное положение в России и расширить зону конфликта до оккупированного Приднестровья (Молдова). Об этом 10 мая заявила глава Национальной разведки США Аврил Хейнс на слушаниях в Сенате. Запись опубликовал в YouTube американский канал PBS.

"Тот факт, что Путин сталкивается с несоответствием между своими амбициями и нынешними возможностями России, означает, что нас ждут непредсказуемые несколько месяцев и возможная эскалация", – отметила Хейнс.

По ее словам, Путин готовится к затяжной кампании. Он уверен, что РФ обладает более высокой готовностью противостоять вызовам, чем Украина, США и ЕС. Также президент России ждет, что решимость Украины и ее союзников ослабят растущие военные расходы и подорожание энергоносителей. 

США располагает данными, отметила глава Национальной разведки, что в России может быть объявлено военное положение, которое подразумевает дополнительную мобилизацию и переориентирование производства. В качестве возможных шагов агрессора  разведка рассматривает попытку расширить поле военных действий от Донбасса до Приднестровья и применение тактического ядерного удара, хотя последнее, по словам Хейнс, маловероятно.

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.

22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

После этого в регионе прогремели несколько взрывов, 26 апреля президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.

По данным британской The Times, Кремль принял решение атаковать Молдову. Россия искусственно нагнетает ситуацию в Приднестровье, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. 

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Приднестровье, оккупация, Сенат США, война России против Украины, Аврил Хейнс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Евровидение 2022". Украинский ведущий Тимур Мирошниченко будет комментировать выступления участников первого полуфинала из бомбоубежища
"Евровидение 2022". Украинский ведущий Тимур Мирошниченко будет комментировать выступления участников первого полуфинала из бомбоубежища
Тина Кароль прибыла в Японию. Фото
Тина Кароль прибыла в Японию. Фото
Джамала выставила на аукцион наряд, в котором открывала "Евровидение 2017". Деньги будут переданы в поддержку ВСУ. Фото
Джамала выставила на аукцион наряд, в котором открывала "Евровидение 2017". Деньги будут переданы в поддержку ВСУ. Фото
  Чмерковский высказался о Зеленском и рассказал, каким видит будущее Украины после победы над российскими оккупантами
  Чмерковский высказался о Зеленском и рассказал, каким видит будущее Украины после победы над российскими оккупантами
  "Самое ценное для меня сейчас – это новая жизнь". Звезда "Женского квартала" Кекелия рассекретила пол будущего ребенка
  "Самое ценное для меня сейчас – это новая жизнь". Звезда "Женского квартала" Кекелия рассекретила пол будущего ребенка
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции
  MamaRika: Не имеет значения, какое у ребенка прошлое – хочу помочь хотя бы одному и стать для него мамой
  MamaRika: Не имеет значения, какое у ребенка прошлое – хочу помочь хотя бы одному и стать для него мамой
  Остапчук о замалчивающем войну Киркорове: Он не столько ссыкун, сколько ФСБшник. Это либо деньги, либо какие-то серьезные компроматы
  Остапчук о замалчивающем войну Киркорове: Он не столько ссыкун, сколько ФСБшник. Это либо деньги, либо какие-то серьезные компроматы
"Эта война полностью спровоцирована российской пропагандой". Служащие 122-й бригады ТрО Одессы записали ответ "путинскому победобесию”. Видео
"Эта война полностью спровоцирована российской пропагандой". Служащие 122-й бригады ТрО Одессы записали ответ "путинскому победобесию”. Видео
"Евровидение 2022". Где смотреть и как голосовать в первом полуфинале
"Евровидение 2022". Где смотреть и как голосовать в первом полуфинале
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами
Тина Кароль с помощью одежды "послала на х...й" российских оккупантов
Тина Кароль с помощью одежды "послала на х...й" российских оккупантов
Роднянский: Путин выглядит человеком, который, кажется, понимает, какую страшную ошибку он допустил
Роднянский: Путин выглядит человеком, который, кажется, понимает, какую страшную ошибку он допустил
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина
  "Клаптики холодного вогню". Положинский и группа "Був'є" в новом видео показали жизнь украинок после нападения РФ на Украину. Видео
  "Клаптики холодного вогню". Положинский и группа "Був'є" в новом видео показали жизнь украинок после нападения РФ на Украину. Видео
Анатолий Анатолич: Они хотели денацификации, а теперь каждый украинец бандеровец. Хотели демилитаризации, а у Украины самое современное оружие
Анатолий Анатолич: Они хотели денацификации, а теперь каждый украинец – бандеровец. Хотели демилитаризации, а у Украины самое современное оружие
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой (200787)
2
Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения (59339)
3
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье (37771)
4
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса (34054)
5
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина (31008)
6
"Это ее история, и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле (28880)
7
"Дед воевал за Отчизну, а ты, сука, продала Украину". Лолита возмутила сеть постом о Дне Победы (20289)
8
"Тебя обманули". Макаревич 9 мая записал песню для российских солдат. Видео (18115)
 
 
 
 