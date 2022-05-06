РФ пыталась разогнать в Приднестровье вброс о "стрельбе" со стороны Украины – командование "Юг"

"Враг продолжает выискивать способы спровоцировать возникновение вооруженных столкновений в проблемном регионе", – считают в командовании.

Другой информации об этом в сводке нет, но 5 мая канал "ТСВ Приднестровье" сообщил, что жители Первомайска (Молдова) слышали стрельбу в районе приграничного села Кучурган (Одесская область, Украина), где расположен пограничный пункт пропуска.

"Новости Приднестровья" проинформировали, что это учения. Сообщения об этом распространили ряд российских СМИ и пропагандистов.

В частности, об этом писало агентство "РИА Новости". Информацию об учениях пропагандисты не указали.