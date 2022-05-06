РФ пыталась разогнать в Приднестровье вброс о "стрельбе" со стороны Украины – командование "Юг"

"Враг продолжает выискивать способы спровоцировать возникновение вооруженных столкновений в проблемном регионе", – считают в командовании.
Другой информации об этом в сводке нет, но 5 мая канал "ТСВ Приднестровье" сообщил, что жители Первомайска (Молдова) слышали стрельбу в районе приграничного села Кучурган (Одесская область, Украина), где расположен пограничный пункт пропуска.
"Новости Приднестровья" проинформировали, что это учения. Сообщения об этом распространили ряд российских СМИ и пропагандистов.
В частности, об этом писало агентство "РИА Новости". Информацию об учениях пропагандисты не указали.
Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет права автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.
Мировым сообществом независимость "ПМР" не признана. Парламентская ассамблея Совета Европы в 2022 году официально признала регион оккупированной РФ территорией.
22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.
После этого в регионе прогремели несколько взрывов, 26 апреля президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.
27 апреля Санду признала: вооруженные силы Молдовы в упадке. Она анонсировала модернизацию армии и укрепление обороноспособности страны.
По данным британской The Times, Кремль принял решение атаковать Молдову. Россия искусственно нагнетает ситуацию в Приднестровье, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.