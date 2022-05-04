Евросоюз предоставит вооруженным силам Молдовы дополнительное военное оборудование – Мишель

"Что касается военной помощи Молдове, мы намерены усилить поддержку логистики, кибербезопасности. Но сегодня мы обсудили, как можем оказать Молдове больше военной помощи для укрепления обороноспособности Молдовы. Конечно, я пока не буду рассказывать подробности этих решений. Для нас сейчас важно избежать эскалации конфликта", – сказал Мишель на совместной с Санду пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter главы Евросовета.
Для ЕС важно предотвратить эскалацию ситуации в регионе и поддержать усилия властей Молдовы для сохранения стабильности на обоих берегах Днестра, отметил Мишель.
"Что касается безопасности, мы поможем Молдове укрепить устойчивость к кризису, вызванному агрессией РФ в Украине. В прошлом году мы объявили о предоставлении €7 млн на медоборудование в рамках Европейского фонда мира. В этом году мы намерены увеличить помощь Молдове, предоставив ее вооруженным силам дополнительное военное оборудование", – подчеркнул глава Евросовета.
LIVE — follow the press conference in Chi * in * u with Moldovan President @sandumaiamd https://t.co/KQ69QUEljM— Charles Michel (@eucopresident) May 4, 2022
22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.
После этого в регионе прогремели несколько взрывов, 26 апреля Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.
27 апреля Санду признала: вооруженные силы Молдовы в упадке. Она анонсировала модернизацию армии и укрепление обороноспособности страны.
1 мая британская The Times со ссылкой на данные украинских военных сообщила, что руководство России намерено напасть на Молдову, чтобы открыть второй фронт против Украины. Издание обратило внимание, что у армии Молдовы имеется "всего 3250 солдат".