Евросоюз предоставит вооруженным силам Молдовы дополнительное военное оборудование – Мишель

Мишель сообщил, что обсудил с Санду, как ЕС может оказать Молдове больше военной помощи для укрепления ее обороноспособности Фото: EPA

"Что касается военной помощи Молдове, мы намерены усилить поддержку логистики, кибербезопасности. Но сегодня мы обсудили, как можем оказать Молдове больше военной помощи для укрепления обороноспособности Молдовы. Конечно, я пока не буду рассказывать подробности этих решений. Для нас сейчас важно избежать эскалации конфликта", – сказал Мишель на совместной с Санду пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter главы Евросовета.

Для ЕС важно предотвратить эскалацию ситуации в регионе и поддержать усилия властей Молдовы для сохранения стабильности на обоих берегах Днестра, отметил Мишель.

"Что касается безопасности, мы поможем Молдове укрепить устойчивость к кризису, вызванному агрессией РФ в Украине. В прошлом году мы объявили о предоставлении €7 млн на медоборудование в рамках Европейского фонда мира. В этом году мы намерены увеличить помощь Молдове, предоставив ее вооруженным силам дополнительное военное оборудование", – подчеркнул глава Евросовета.