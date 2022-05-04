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Евросоюз предоставит вооруженным силам Молдовы дополнительное военное оборудование – Мишель

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Мишель сообщил, что обсудил с Санду, как ЕС может оказать Молдове больше военной помощи для укрепления ее обороноспособности
Мишель сообщил, что обсудил с Санду, как ЕС может оказать Молдове больше военной помощи для укрепления ее обороноспособности
Фото: EPA

ЕС окажет Молдове военную помощь, чтобы усилить ее безопасность. Этот вопрос 4 мая в Кишиневе на встрече с президентом Майей Санду обсудил глава Европейского совета Шарль Мишель, пишет NewsMaker.

"Что касается военной помощи Молдове, мы намерены усилить поддержку логистики, кибербезопасности. Но сегодня мы обсудили, как можем оказать Молдове больше военной помощи для укрепления обороноспособности Молдовы. Конечно, я пока не буду рассказывать подробности этих решений. Для нас сейчас важно избежать эскалации конфликта", – сказал Мишель на совместной с Санду пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter главы Евросовета.

Для ЕС важно предотвратить эскалацию ситуации в регионе и поддержать усилия властей Молдовы для сохранения стабильности на обоих берегах Днестра, отметил Мишель.

"Что касается безопасности, мы поможем Молдове укрепить устойчивость к кризису, вызванному агрессией РФ в Украине. В прошлом году мы объявили о предоставлении €7 млн на медоборудование в рамках Европейского фонда мира. В этом году мы намерены увеличить помощь Молдове, предоставив ее вооруженным силам дополнительное военное оборудование", – подчеркнул глава Евросовета.

Контекст:

22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

После этого в регионе прогремели несколько взрывов, 26 апреля Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.

27 апреля Санду признала: вооруженные силы Молдовы в упадке. Она анонсировала модернизацию армии и укрепление обороноспособности страны.

1 мая британская The Times со ссылкой на данные украинских военных сообщила, что руководство России намерено напасть на Молдову, чтобы открыть второй фронт против Украины. Издание обратило внимание, что у армии Молдовы имеется "всего 3250 солдат".

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