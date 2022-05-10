Украинские военные освободили от оккупантов еще четыре населенных пункта в Харьковской области – сводка Генштаба ВСУ

Украинские военные освободили в Харьковской области населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook вечером 10 мая.

"В результате слаженных действий личного состава подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак", – сказано в сообщении.

Кроме того, по информации Генштаба, в Харьковской области значительные потери понесли подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа РФ. Из-за этого их вывели из Украины в район российского Белгорода на восстановление.

"Значительная часть личного состава военной службы по оставшемуся контракту написала рапорты на увольнение", – добавили в Генштабе.

На слобожанском направлении российские войска не вели сегодня активных наступательных действий – они продолжает принимать меры по перегруппировке имеющихся подразделений, занимаются инженерно-фортификационным оборудованием позиций, усиливают систему ПВО и медицинского обеспечения.

Кроме того, чтобы не допустить продвижение ВСУ, оккупанты переместили 500 мобилизованных в ОРДЛО.

На изюмском направлении оккупанты готовятся к переходу в наступление – сегодня они пополняли запасы, занимались инженерным оборудованием передовых позиций и усилили воздушную разведку.

"На северодонецком направлении продолжаются безуспешные попытки установления контроля над Рубежным. Враг совершает штурмовые действия в районах населенных пунктов Нижнее, Тошковка, Орехово Луганской области, успеха не имеет. Противник пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка, совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Шандриголово Донецкой области, успеха не имеет. На Донецком направлении оккупанты предпринимали попытку штурмовых действий в направлениях города Марьинка, населенных пунктов Каменка Ясиноватского района и Новомихайловка Покровского района Донецкой области. Успеха не имели", – говорится в сводке.

В Мариуполе Донецкой области оккупанты продолжают атаковать украинских военных на "Азовстали".

На южнобугском и запорожском направлениях обстановка существенно не изменилась, отмечается в сводке.

На волынском и полесском направлениях оккупанты активных действий не предпринимали. Замечено перемещение военной техники армии Беларуси, а также завершение ротации подразделений, которые привлекаются к усилению охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На сиверском направлении РФ продолжает обеспечивать усиленную охрану украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, обстреляла из минометов местность вблизи приграничных населенных пунктов Карповичи и Сеньковка Черниговской области.

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