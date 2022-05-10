Украинские военные освободили от оккупантов еще четыре населенных пункта в Харьковской области – сводка Генштаба ВСУ

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook вечером 10 мая.
"В результате слаженных действий личного состава подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак", – сказано в сообщении.
Кроме того, по информации Генштаба, в Харьковской области значительные потери понесли подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа РФ. Из-за этого их вывели из Украины в район российского Белгорода на восстановление.
"Значительная часть личного состава военной службы по оставшемуся контракту написала рапорты на увольнение", – добавили в Генштабе.
На слобожанском направлении российские войска не вели сегодня активных наступательных действий – они продолжает принимать меры по перегруппировке имеющихся подразделений, занимаются инженерно-фортификационным оборудованием позиций, усиливают систему ПВО и медицинского обеспечения.
Кроме того, чтобы не допустить продвижение ВСУ, оккупанты переместили 500 мобилизованных в ОРДЛО.
На изюмском направлении оккупанты готовятся к переходу в наступление – сегодня они пополняли запасы, занимались инженерным оборудованием передовых позиций и усилили воздушную разведку.
"На северодонецком направлении продолжаются безуспешные попытки установления контроля над Рубежным. Враг совершает штурмовые действия в районах населенных пунктов Нижнее, Тошковка, Орехово Луганской области, успеха не имеет. Противник пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка, совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Шандриголово Донецкой области, успеха не имеет. На Донецком направлении оккупанты предпринимали попытку штурмовых действий в направлениях города Марьинка, населенных пунктов Каменка Ясиноватского района и Новомихайловка Покровского района Донецкой области. Успеха не имели", – говорится в сводке.
В Мариуполе Донецкой области оккупанты продолжают атаковать украинских военных на "Азовстали".
На южнобугском и запорожском направлениях обстановка существенно не изменилась, отмечается в сводке.
На волынском и полесском направлениях оккупанты активных действий не предпринимали. Замечено перемещение военной техники армии Беларуси, а также завершение ротации подразделений, которые привлекаются к усилению охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
На сиверском направлении РФ продолжает обеспечивать усиленную охрану украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, обстреляла из минометов местность вблизи приграничных населенных пунктов Карповичи и Сеньковка Черниговской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
По данным Генштаба, за сутки 9 мая, на Донбассе украинские защитники отбили 15 атак врага.