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Украинские военные освободили от оккупантов еще четыре населенных пункта в Харьковской области – сводка Генштаба ВСУ

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Украинские военные освободили в Харьковской области населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак
Украинские военные освободили в Харьковской области населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Силы обороны Украины освободили еще четыре населенных пункта в Харьковской области от российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook вечером 10 мая. 

"В результате слаженных действий личного состава подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак", – сказано в сообщении.

Кроме того, по информации Генштаба, в Харьковской области значительные потери понесли подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа РФ. Из-за этого их вывели из Украины в район российского Белгорода на восстановление.  

"Значительная часть личного состава военной службы по оставшемуся контракту написала рапорты на увольнение", – добавили в Генштабе. 

На слобожанском направлении российские войска не вели сегодня активных наступательных действий – они продолжает принимать меры по перегруппировке имеющихся подразделений, занимаются инженерно-фортификационным оборудованием позиций, усиливают систему ПВО и медицинского обеспечения. 

Кроме того, чтобы не допустить продвижение ВСУ, оккупанты переместили 500 мобилизованных в ОРДЛО. 

На изюмском направлении оккупанты готовятся к переходу в наступление – сегодня они пополняли запасы, занимались инженерным оборудованием передовых позиций и усилили воздушную разведку.

"На северодонецком направлении продолжаются безуспешные попытки установления контроля над Рубежным. Враг совершает штурмовые действия в районах населенных пунктов Нижнее, Тошковка, Орехово Луганской области, успеха не имеет. Противник пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка, совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Шандриголово Донецкой области, успеха не имеет. На Донецком направлении оккупанты предпринимали попытку штурмовых действий в направлениях города Марьинка, населенных пунктов Каменка Ясиноватского района и Новомихайловка Покровского района Донецкой области. Успеха не имели", – говорится в сводке. 

В Мариуполе Донецкой области оккупанты продолжают атаковать украинских военных на "Азовстали"

На южнобугском и запорожском направлениях обстановка существенно не изменилась, отмечается в сводке.

На волынском и полесском направлениях оккупанты активных действий не предпринимали. Замечено перемещение военной техники армии Беларуси, а также завершение ротации подразделений, которые привлекаются к усилению охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На сиверском направлении РФ продолжает обеспечивать усиленную охрану украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, обстреляла из минометов местность вблизи приграничных населенных пунктов Карповичи и Сеньковка Черниговской области. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/314011584245260

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

По данным Генштаба, за сутки 9 мая, на Донбассе украинские защитники отбили 15 атак врага

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Белгород, Мариуполь, штурм, Северодонецк, Харьковская область, ПВО, Рубежное, Марьинка, Орехово, Тошковка, Нижнее, ВСУ, война России против Украины, Новомихайловка
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