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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб не исключает возможность совершения оккупантами диверсий на химических объектах с целью обвинения ВСУ

Оккупанты могут планировать диверсии, предупредили в Генштабе
Оккупанты могут планировать диверсии, предупредили в Генштабе
Фото: EPA

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не исключают, что российские войска могут прибегнуть к провокациям на объектах химической промышленности в Украине, чтобы обвинить в этом ВСУ. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба, опубликованной в Facebook 10 мая.

"Не исключается возможность проведения диверсий на объектах химической промышленности Украины с последующим обвинением в этом подразделений Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщили о продолжающемся применении оккупантами артиллерии практически вдоль всей линии соприкосновения.

"Противник проводит наступательные действия на востоке нашего государства с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом. Основные усилия авиационной группировки противник сосредотачивает на поддержке действий подразделений в восточной операционной зоне: на Слобожанском, Донецком направлениях и в районе завода "Азовсталь" [в Мариуполе Донецкой области]... Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины", – сообщили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/313588154287603

Контекст:

В начале марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. 

После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину. 24 марта на саммите "Большой семерки" (G7) глава государства сказал, что угроза применения Россией химического оружия реальна.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты ответят на применение президентом РФ Владимиром Путиным химического оружия в Украине.

11 апреля Басурин, говоря о захвате "Азовстали", заявил, что брать его штурмом "смысла не имеет", а нужно "обратиться к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор".

Вечером 11 апреля полк "Азов", который защищает Мариуполь, заявил, что российские оккупанты применили в городе неизвестное отравляющее вещество, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдались дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

В минобороны США, комментируя сообщение о химатаке на Мариуполь, заявили, что применение Россией химического оружия означало бы эскалацию конфликта и стало бы "вызовом для НАТО". В Пентагоне отметили, что проверяют эту информацию.

Замминистра обороны Анна Маляр 12 апреля заявила, что Украина проверяет информацию о возможном применении оккупантами химического оружия. "Можем предварительно говорить, есть предположение, что это скорее фосфорные боеприпасы. Окончательная официальная информация будет позже", – уточнила она.

В "Азове" 12 апреля отметили, что "контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, так как эпицентр поражения находился на определенном расстоянии от места нахождения людей". Пострадали несколько гражданских (их число не уточнялось) и трое военнослужащих.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало 25 апреля, что РФ не отказалась от планов применить химическое оружие против людей на "Азовстали".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, химическое оружие, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины
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