Генштаб не исключает возможность совершения оккупантами диверсий на химических объектах с целью обвинения ВСУ

"Не исключается возможность проведения диверсий на объектах химической промышленности Украины с последующим обвинением в этом подразделений Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщили о продолжающемся применении оккупантами артиллерии практически вдоль всей линии соприкосновения.

"Противник проводит наступательные действия на востоке нашего государства с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом. Основные усилия авиационной группировки противник сосредотачивает на поддержке действий подразделений в восточной операционной зоне: на Слобожанском, Донецком направлениях и в районе завода "Азовсталь" [в Мариуполе Донецкой области]... Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины", – сообщили в ведомстве.

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