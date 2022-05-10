Продолжаются бои за несколько населеннных пунктов в Донецкой и Луганской областях – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, оккупанты продолжают подготовку к наступательным действиям в направлениях Лимана и Северодонецка.

"Продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкий район Луганской области, а также Каменка Ясиноватского района Донецкой области", – говорится в сообщении.

В Мариуполе Донецкой области российские военные артиллерией и ударами авиации продолжают уничтожать инфраструктуру завода "Азовсталь", продолжаются боевые действия, добавили в Генштабе.

"За предыдущие сутки на территории Донецкой и Луганской областей защитники и защитницы Украины успешно отбили 15 атак врага. Уничтожены один зенитный ракетный комплекс, девять танков, три артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, три единицы специальной инженерной техники и три автомобиля врага", – проинформировали в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.