За неделю энергетики вернули свет для почти 115 тысяч семей – ДТЭК

В Киевской области энергетики возобновили электроснабжение в 18 населенных пунктах и вернули свет для 8405 семей Фото: ДТЕК Київські регіональні електромережі / Facebook

За прошедшую неделю – со 2-го по 8 мая – в Киевской области энергетики возобновили электроснабжение в 18 населенных пунктах и вернули свет для 8405 семей. Восстановительные работы в Киевской области завершены на 90%.

"Всего с 3 апреля, с тех пор, как Киевская область была освобождена от оккупантов, удалось вернуть свет более чем 90% всех домов, оставшихся без света из-за российских захватчиков. Снова со светом — более 140 тысяч семей", – отметили в компании.

В Донецкой области, несмотря на боевые действия, энергетики возобновили электроснабжение в 126 населенных пунктах.

"За прошлую неделю электромонтерам "ДТЭК Донецкие электросети" удалось частично вернуть электроснабжение в 126 населенных пунктов Донецкой области, всего энергетики вернули свет в дома 90 632 семей. Из-за активных боевых действий в некоторых населенных пунктах сети приходится ремонтировать регулярно", – сообщают в ДТЭК.

Также из-за вражеских обстрелов в Одесской области без света осталось более 21 тысячи жителей области.

"Электромонтерам "ДТЭК Одесские электросети" удалось за менее чем два часа возобновить электроснабжение для 13 875 семей в 25 населенных пунктах, – отмечают в компании. – Электромонтеры ДТЭК вместе с врачами, волонтерами, поставщиками необходимых пищевых продуктов и лекарств, делают все от них зависящее, чтобы поддержать Украину и украинцев в сложных условиях".



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