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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК Ахметова бесплатно поставила военным и больницам электроэнергию на 75 млн грн

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Бесплатную электроэнергию получали около 150 учреждений
Бесплатную электроэнергию получали около 150 учреждений
Фото: depositphotos.com

Компания ДТЭК Рината Ахметова в феврале и марте бесплатно поставила военным учреждениям и больницам электроэнергию на сумму 75 млн грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"С начала войны ДТЭК бесплатно предоставляет электроэнергию учреждениям критической инфраструктуры – государственным и коммунальным медицинским учреждениям, военным и силовым структурам, производителям хлеба. Всего в феврале и марте потребление этих заведений в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях составило почти 18 млн кВт-ч на сумму около 75 млн грн", – сообщили в компании.

В целом бесплатную электроэнергию получали около 150 учреждений. Это, в частности, Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины, Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова, Кураховская городская больница и другие.

"Сегодня каждый из нас должен поддерживать страну по разным направлениям – помогать нашим защитникам, защищающим страну от оккупанта, и жителям, приехавшим из других областей, работать ради поддержки экономики и держать энергетический фронт. Мы понимаем, что стабильная работа предприятий критической инфраструктуры сейчас важна как никогда, поэтому начали поставлять электроэнергию этим заведениям бесплатно. Это наш вклад в будущую победу!" – сообщили в компании.

Теги: медицина, экономика, военные, ДТЭК, электроэнергия, больницы, инфраструктура
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