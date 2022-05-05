На Запорожской ТЭС закончился уголь, она приостановила работу – мэр Энергодара

Он назвал приостановление работы предприятия вынужденным, так как организовать регулярные поставки угля невозможно.

"Это связано и с оккупацией нашего города, и с логистическими сложностями из-за постоянных боевых действий на юге Украины, разрушенных объектов инфраструктуры, мостов и участков железной дороги", – отметил Орлов.

По его словам, остановка работы ТЭС не отразится на жизни горожан. Свет, тепло и горячее водоснабжение в Энергодаре обеспечит Запорожская атомная станция.

"Но возможно снижение температуры горячей воды на несколько градусов. Персонал тепловой станции временно переведен на вынужденный простой. Таков результат работы "освободителей" в Энергодаре. Один из многих примеров уничтожения и разрушения всего, до чего они могут дотянуться", – добавил мэр.

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