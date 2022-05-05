На Запорожской ТЭС закончился уголь, она приостановила работу – мэр Энергодара

Он назвал приостановление работы предприятия вынужденным, так как организовать регулярные поставки угля невозможно.
"Это связано и с оккупацией нашего города, и с логистическими сложностями из-за постоянных боевых действий на юге Украины, разрушенных объектов инфраструктуры, мостов и участков железной дороги", – отметил Орлов.
По его словам, остановка работы ТЭС не отразится на жизни горожан. Свет, тепло и горячее водоснабжение в Энергодаре обеспечит Запорожская атомная станция.
"Но возможно снижение температуры горячей воды на несколько градусов. Персонал тепловой станции временно переведен на вынужденный простой. Таков результат работы "освободителей" в Энергодаре. Один из многих примеров уничтожения и разрушения всего, до чего они могут дотянуться", – добавил мэр.
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Запорожская ТЭC расположена у города Энергодар на левом берегу Каховского водохранилища в непосредственной близости к Запорожской АЭC. ТЭC принадлежит компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.
Она снабжает электроэнергией южные области Украины и является критически важной с точки зрения поддержки энергобаланса для Запорожской АЭС. Запорожская ТЭС – самая мощная теплоэлектростанция в Украине, ее установленная мощность составляет 2850 МВт, сообщил сайт ДТЭК. Основным топливом ТЭС является уголь, резервным – газ и мазут.
Оккупанты захватили Энергодар в начале марта. 2 марта около 22 тыс. жителей пришли на блокпост при въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. Однако 3 марта захватчики из РФ снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город.
Жители Энергодара регулярно выходили на проукраинские акции. 23 марта они свалили флагшток перед зданием горсовета и сожгли флаг, вывешенный оккупантами. 2 апреля оккупанты разгоняли митингующих выстрелами и взрывами.
В начале апреля коллаборанты создали фейковую "администрацию города" в Энергодаре.