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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Запорожской ТЭС закончился уголь, она приостановила работу – мэр Энергодара

Запорожская ТЭС самая мощная теплоэлектростанция в Украине
Запорожская ТЭС – самая мощная теплоэлектростанция в Украине
Фото: ДТЕК Запорізька ТЕС / Facebook

Запорожская ТЭС приостановила работу в связи с тем, что на предприятии закончился уголь. Об этом 5 мая сообщил в Telegram городской голова Энергодара Запорожской области Дмитрий Орлов.

Он назвал приостановление работы предприятия вынужденным, так как организовать регулярные поставки угля невозможно.

"Это связано и с оккупацией нашего города, и с логистическими сложностями из-за постоянных боевых действий на юге Украины, разрушенных объектов инфраструктуры, мостов и участков железной дороги", – отметил Орлов.

По его словам, остановка работы ТЭС не отразится на жизни горожан. Свет, тепло и горячее водоснабжение в Энергодаре обеспечит Запорожская атомная станция.

"Но возможно снижение температуры горячей воды на несколько градусов. Персонал тепловой станции временно переведен на вынужденный простой. Таков результат работы "освободителей" в Энергодаре. Один из многих примеров уничтожения и разрушения всего, до чего они могут дотянуться",  – добавил мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская ТЭC расположена у города Энергодар на левом берегу Каховского водохранилища в непосредственной близости к Запорожской АЭC. ТЭC принадлежит компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Она снабжает электроэнергией южные области Украины и является критически важной с точки зрения поддержки энергобаланса для Запорожской АЭС. Запорожская ТЭС – самая мощная теплоэлектростанция в Украине, ее установленная мощность составляет 2850 МВт, сообщил сайт ДТЭК. Основным топливом ТЭС является уголь, резервным – газ и мазут.

Оккупанты захватили Энергодар в начале марта. 2 марта около 22 тыс. жителей пришли на блокпост при въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. Однако 3 марта захватчики из РФ снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город.

Жители Энергодара регулярно выходили на проукраинские акции. 23 марта они свалили флагшток перед зданием горсовета и сожгли флаг, вывешенный оккупантами. 2 апреля оккупанты разгоняли митингующих выстрелами и взрывами.

В начале апреля коллаборанты создали фейковую "администрацию города" в Энергодаре.

Теги: Украина, уголь, захват, оккупация, ДТЭК, электроэнергия, ТЭС, война России против Украины, Запорожская ТЭС, Энергодар, разрушения, инфраструктура, население, Дмитрий Орлов
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