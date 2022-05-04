4 мая будет открыт эвакуационный коридор из Энергодара в Запорожье – мэр

"4 мая открыт эвакуационный коридор на собственном транспорте из Энергодара в Запорожье через Васильевку – Камянское и через Токмак-Орехов", – написал он.

По словам Орлова, также будет возможность доехать из Запорожья в Энергодар по указанным маршрутам.

"В случае изменения оперативной ситуации на линии столкновения возможны ограничения движения по указанным направлениям!" – добавил мэр.

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