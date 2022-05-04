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ВОЙНА В УКРАИНЕ

4 мая будет открыт эвакуационный коридор из Энергодара в Запорожье – мэр

Энергодар российские войска оккупировали в начале марта
Энергодар российские войска оккупировали в начале марта
Фото: wikipedia.org

4 мая будет открыт эвакуационный коридор из Энергодара Запорожской области в Запорожье на собственном транспорте. Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram.

"4 мая открыт эвакуационный коридор на собственном транспорте из Энергодара в Запорожье через Васильевку – Камянское и через Токмак-Орехов", – написал он.

По словам Орлова, также будет возможность доехать из Запорожья в Энергодар по указанным маршрутам.

"В случае изменения оперативной ситуации на линии столкновения возможны ограничения движения по указанным направлениям!" – добавил мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты захватили Энергодар еще в начале марта. 2 марта около 22 тыс. жителей пришли на блокпост при въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. Однако 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город.

Жители Энергодара регулярно выходили на проукраинские акции. 23 марта они свалили флагшток перед зданием горсовета и сожгли флаг, вывешенный оккупантами. 2 апреля оккупанты разгоняли митингующих выстрелами и взрывами

В начале апреля коллаборанты создали фейковую "администрацию города" в Энергодаре.

Теги: Запорожская область, эвакуация, Васильевка, война России против Украины, Энергодар, Дмитрий Орлов, Токмак
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