Депутату горсовета Энергодара сообщили о подозрении в коллаборационизме

Как уточнили в полиции, подозреваемый в коллаборационизме был представителем "Оппозиционной платформы – За жизнь" Фото: Національна поліція України / Telegram

По данным правоохранителей, российские оккупанты назначили на должность руководителя недавно созданного "совета самоорганизации города" 48-летнего местного депутата. Он согласился на предложение оккупантов, поскольку поддерживает агрессию РФ против Украины.

Как уточнили в полиции, подозреваемый в коллаборационизме был представителем "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"27 марта предатель записал видеообращение к жителям города, где публично сообщил о создании "общественного совета самоорганизации города" и объявил себя его руководителем", – говорится в сообщении.

Фигуранту объявили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Фамилию депутата в Нацполиции не сообщили.

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