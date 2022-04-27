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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Депутату горсовета Энергодара сообщили о подозрении в коллаборационизме

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Как уточнили в полиции, подозреваемый в коллаборационизме был представителем "Оппозиционной платформы За жизнь"
Как уточнили в полиции, подозреваемый в коллаборационизме был представителем "Оппозиционной платформы – За жизнь"
Фото: Національна поліція України / Telegram

Депутату горсовета Энергодара Запорожской области объявили о подозрении в коллаборационизме. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

По данным правоохранителей, российские оккупанты назначили на должность руководителя недавно созданного "совета самоорганизации города" 48-летнего местного депутата. Он согласился на предложение оккупантов, поскольку поддерживает агрессию РФ против Украины.

Как уточнили в полиции, подозреваемый в коллаборационизме был представителем "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"27 марта предатель записал видеообращение к жителям города, где публично сообщил о создании "общественного совета самоорганизации города" и объявил себя его руководителем", – говорится в сообщении.

Фигуранту объявили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Фамилию депутата в Нацполиции не сообщили.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты захватили Энергодар еще в начале марта. 2 марта около 22 тыс. жителей пришли на блокпост при въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. Однако 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город.

Жители Энергодара регулярно выходили на проукраинские акции. 23 марта они свалили флагшток перед зданием горсовета и сожгли флаг, вывешенный оккупантами. 2 апреля оккупанты разгоняли митингующих выстрелами и взрывами

В начале апреля коллаборанты создали фейковую "администрацию города" в Энергодаре.

Теги: Россия, Украина, война России против Украины, подозрение, Энергодар, Нацполиция, российские оккупанты, коллаборационизм
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