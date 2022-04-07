В Энергодаре оккупанты и их пособники создают фейковые органы власти

"Сначала якобы собрались 34 члена "общественного совета самоорганизации Энергодара" и избрали председателем "администрации города" главного коллаборанта [Андрея] Шевчика. Далее Шевчик собственным "приказом" единолично "уволил" законно избранного действующего мэра города Дмитрия Орлова, а заодно и всех руководителей и членов исполнительных органов городской власти. Ну как уволил – подписал записку всех уволить", – говорится в сообщении.

"Энергоатом" подчеркивает, что никакой юридической силы и правового смысла эти "решения" не имеют.