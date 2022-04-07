В Энергодаре оккупанты и их пособники создают фейковые органы власти

"Сначала якобы собрались 34 члена "общественного совета самоорганизации Энергодара" и избрали председателем "администрации города" главного коллаборанта [Андрея] Шевчика. Далее Шевчик собственным "приказом" единолично "уволил" законно избранного действующего мэра города Дмитрия Орлова, а заодно и всех руководителей и членов исполнительных органов городской власти. Ну как уволил – подписал записку всех уволить", – говорится в сообщении.
"Энергоатом" подчеркивает, что никакой юридической силы и правового смысла эти "решения" не имеют.
Оккупанты захватили Энергодар еще в начале марта. 23–24 марта большинство местных депутатов от партий "Слуга народа", "Европейская солидарность", "За майбутнє", "Новая политика" и часть депутатов ОПЗЖ сложили свои полномочия, сообщал Орлов. По его словам, депутаты объяснили это невозможностью исполнять свои обязанности в рамках закона и желанием не допустить принудительного использования своих голосов для создания каких-либо незаконных "народных республик".
27 марта депутат горсовета Энергодара от ОПЗЖ Шевчик объявил о создании "совета самоорганизации города", писал Орлов. При этом сам мэр сообщил, что этот орган нелегитимный.