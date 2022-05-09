На Донбассе идет бой за Рубежное – Генштаб ВСУ

"На северодонецком направлении идет бой за Рубежное. Противник пытается улучшить тактическое положение, завладеть городом и создать благоприятные условия для дальнейшего развития наступательных действий в направлении населенных пунктов Лиман и Северодонецк", – сказано в сообщении.
Украинские военные отметили, что противник "совершил неудачную попытку штурма населенного пункта Воеводовка" и отошел на ранее занятые позиции.
"На лиманском направлении пытается с боем продвинуться в районах населенных пунктов Александровка и Шандриголово. На бахмутском направлении безуспешно вел боевые действия в районе населенного пункта Тошковка. На авдеевском направлении пытается улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое. Боевые действия продолжаются", – объяснили в ВСУ.
По данным Генштаба, оккупанты проводят перегруппировки сил на новопавловском, запорожском, южнобужском и таврийском направлениях.
"Практически вдоль всей линии столкновения противник продолжает применять все имеющиеся средства артиллерии и авиацию для обстрела позиций наших войск, разрушения гражданской и военной инфраструктуры. В городе Мариуполь, несмотря на объявленный режим тишины, возобновил обстрелы и штурмовые действия завода "Азовсталь", – сказано в посте.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты пытаются отрезать Луганскую область от Украины и в Рубежном и Белогоровке идут "мощные бои".
Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщал, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Президент Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.
В Луганской области основные усилия армии России сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная, сообщал Генштаб ВСУ еще 3 мая.