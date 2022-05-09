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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Белгородской области оккупанты сосредоточили до 19 БТГ, чтобы не допустить продвижения ВСУ – Генштаб

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Оккупанты перебрасывают личный состав и военную технику на доукомплектование подразделений, понесших значительные потери на территории Украины, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты перебрасывают личный состав и военную технику на доукомплектование подразделений, понесших значительные потери на территории Украины, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На территории РФ в Белгородской области оккупанты сосредоточили до 19 батальонных тактических групп (БТГ), чтобы не допустить продвижения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

 Об этом 9 мая сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке в Facebook.

"Продолжается перебрасывание личного состава и военной техники на доукомплектование подразделений, понесших значительные потери на территории Украины", – говорится в сообщении.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на слобожанском и донецком направлениях. В то же время, сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины, подчеркнули в Генштабе ВСУ.

"На слобожанском направлении враг активных наступательных действий не производил. Сосредотачивает внимание на перегруппировке подразделений, пополнении запасов боеприпасов, горючего, содержании ранее занятых позиций и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины в направлении государственной границы, – указывается в сообщении. – На донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии основные усилия сосредоточил на попытке взятия под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная [Луганской области], подготовке к продолжению наступательных действий в направлениях на населенные пункты Северск, Славянск, Авдеевку [Донецкой области] и Лисичанск [Луганской области]. Нарастил огневое влияние, пытается прорвать оборону наших войск".

Отмечается, что за прошедшие сутки украинские военные успешно отбили шесть атак врага на территории Донецкой и Луганской областей – уничтожены 20 танков, одна артиллерийская система, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и пять единиц автомобильной техники противника.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/312758441037241

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 8 мая, составили около 25,5 тыс. человек личного состава, 1130 танков, 199 самолетов, 156 вертолетов и 12 кораблей, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Теги: Россия, Украина, Славянск, Генштаб ВСУ, граница, Белгород, Северск, Лисичанск, Рубежное, Авдеевка, боеприпасы, Попасная, ВСУ, наступление, война России против Украины, потери России
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