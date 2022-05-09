В Белгородской области оккупанты сосредоточили до 19 БТГ, чтобы не допустить продвижения ВСУ – Генштаб

Оккупанты перебрасывают личный состав и военную технику на доукомплектование подразделений, понесших значительные потери на территории Украины, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 9 мая сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке в Facebook.

"Продолжается перебрасывание личного состава и военной техники на доукомплектование подразделений, понесших значительные потери на территории Украины", – говорится в сообщении.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на слобожанском и донецком направлениях. В то же время, сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины, подчеркнули в Генштабе ВСУ.

"На слобожанском направлении враг активных наступательных действий не производил. Сосредотачивает внимание на перегруппировке подразделений, пополнении запасов боеприпасов, горючего, содержании ранее занятых позиций и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины в направлении государственной границы, – указывается в сообщении. – На донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии основные усилия сосредоточил на попытке взятия под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная [Луганской области], подготовке к продолжению наступательных действий в направлениях на населенные пункты Северск, Славянск, Авдеевку [Донецкой области] и Лисичанск [Луганской области]. Нарастил огневое влияние, пытается прорвать оборону наших войск".

Отмечается, что за прошедшие сутки украинские военные успешно отбили шесть атак врага на территории Донецкой и Луганской областей – уничтожены 20 танков, одна артиллерийская система, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и пять единиц автомобильной техники противника.

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