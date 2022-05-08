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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Мариупольском направлении снижена интенсивность боевых действий – Генштаб ВСУ

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Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Facebook

Российские оккупанты активизировали боевые действия на Донбассе, проинформировал 8 мая в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В течение последних суток враг активизировал ведение боевых действий. Пытается осуществить выход к административным границам Луганской и Донецкой областей. Проводил перегруппировку, пополнение потерь, наращивал системы противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения, предположительно с целью активизации боевых действий в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск", – сказано в сообщении.

Украинские военные рассказали, что оккупанты безуспешно пытались на лиманском направлении взять под полный контроль населенный пункт Александровка и при поддержке артиллерии закрепиться на северной окраине Шандриголово.

"На северодонецком направлении враг пытается завладеть населенный пункт Рубежное, успеха не имеет. На попаснянском направлении пытается занять позиции в населенном пункте Попасная и взять под контроль участок автодороги Попасная – Бахмут. Ведет наступление в направлении населенного пункта Новоселовка, успеха не имеет, продолжаются бои", – объяснили в ВСУ.

Генштаб Вооруженных сил Украины рассказал, что на кураховском направлении противник "пытается улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Новомихайловка", но успеха не добивается.

"На мариупольском направлении интенсивность боевых действий снижена", – подчеркнули в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/312377534408665

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда был оккупирован Крым и началась агрессия на Донбассе. Все это время Москва не признавала своего присутствия на востоке Украины. 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Президент РФ Владимир Путин назвал это "спецоперацией".

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. 28 апреля Генштаб ВСУ проинформировал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По данным Пентагона, прогресс РФ на востоке Украины "в лучшем случае" минимальный.

В полномасштабной войне начался второй этап, сказал Зеленский 4 мая. "Первый этап – остановить Россию и ее продвижение вперед. Мы это сделали. Второй этап – сделать так, чтобы Россия максимально отошла от нашей территории. Сейчас мы находимся во втором этапе. Третий этап – максимально восстановить территориальную целостность", – сообщил он.

Мариуполь находится в окружении оккупантов, город частично захвачен российскими войсками. Защитники Мариуполя удерживают территорию завода "Азовсталь".

Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, оккупация, Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Азовсталь, Попасная, Александровка, вторжение, Курахово, Новоселовка, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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