На Мариупольском направлении снижена интенсивность боевых действий – Генштаб ВСУ

"В течение последних суток враг активизировал ведение боевых действий. Пытается осуществить выход к административным границам Луганской и Донецкой областей. Проводил перегруппировку, пополнение потерь, наращивал системы противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения, предположительно с целью активизации боевых действий в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск", – сказано в сообщении.

Украинские военные рассказали, что оккупанты безуспешно пытались на лиманском направлении взять под полный контроль населенный пункт Александровка и при поддержке артиллерии закрепиться на северной окраине Шандриголово.

"На северодонецком направлении враг пытается завладеть населенный пункт Рубежное, успеха не имеет. На попаснянском направлении пытается занять позиции в населенном пункте Попасная и взять под контроль участок автодороги Попасная – Бахмут. Ведет наступление в направлении населенного пункта Новоселовка, успеха не имеет, продолжаются бои", – объяснили в ВСУ.

Генштаб Вооруженных сил Украины рассказал, что на кураховском направлении противник "пытается улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Новомихайловка", но успеха не добивается.

"На мариупольском направлении интенсивность боевых действий снижена", – подчеркнули в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)