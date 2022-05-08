На Мариупольском направлении снижена интенсивность боевых действий – Генштаб ВСУ

"В течение последних суток враг активизировал ведение боевых действий. Пытается осуществить выход к административным границам Луганской и Донецкой областей. Проводил перегруппировку, пополнение потерь, наращивал системы противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения, предположительно с целью активизации боевых действий в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск", – сказано в сообщении.
Украинские военные рассказали, что оккупанты безуспешно пытались на лиманском направлении взять под полный контроль населенный пункт Александровка и при поддержке артиллерии закрепиться на северной окраине Шандриголово.
"На северодонецком направлении враг пытается завладеть населенный пункт Рубежное, успеха не имеет. На попаснянском направлении пытается занять позиции в населенном пункте Попасная и взять под контроль участок автодороги Попасная – Бахмут. Ведет наступление в направлении населенного пункта Новоселовка, успеха не имеет, продолжаются бои", – объяснили в ВСУ.
Генштаб Вооруженных сил Украины рассказал, что на кураховском направлении противник "пытается улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Новомихайловка", но успеха не добивается.
"На мариупольском направлении интенсивность боевых действий снижена", – подчеркнули в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда был оккупирован Крым и началась агрессия на Донбассе. Все это время Москва не признавала своего присутствия на востоке Украины. 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Президент РФ Владимир Путин назвал это "спецоперацией".
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. 28 апреля Генштаб ВСУ проинформировал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По данным Пентагона, прогресс РФ на востоке Украины "в лучшем случае" минимальный.
В полномасштабной войне начался второй этап, сказал Зеленский 4 мая. "Первый этап – остановить Россию и ее продвижение вперед. Мы это сделали. Второй этап – сделать так, чтобы Россия максимально отошла от нашей территории. Сейчас мы находимся во втором этапе. Третий этап – максимально восстановить территориальную целостность", – сообщил он.
Мариуполь находится в окружении оккупантов, город частично захвачен российскими войсками. Защитники Мариуполя удерживают территорию завода "Азовсталь".