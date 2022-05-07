Оккупанты пытались при поддержке авиации наступать в Запорожской области, понесли потери и отошли – Генштаб ВСУ

"При поддержке авиации [противник] пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Полтавка Запорожской области, понес потери, отошел на ранее занимаемые позиции. Подразделения сил обороны в районе населенного пункта Пологи Запорожской области успешно нанесли огневое поражение противнику, уничтожив часть его вооружения и военной техники. Личный состав врага покинул позиции", – говорится в сообщении.
По данным украинских военных, оккупанты несут значительные потери в боях.
"Так, в населенном пункте Бурчак [Запорожской области] обнаружено размещение более 100 раненых военнослужащих воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации", – отметили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть Запорожской области.
6 мая Запорожская ОВА сообщила, что в области оккупанты активно начали использовать авиацию и артиллерию.