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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытались при поддержке авиации наступать в Запорожской области, понесли потери и отошли – Генштаб ВСУ

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ВСУ наносят оккупантам значительные потери, отмечают в Генштабе
ВСУ наносят оккупантам значительные потери, отмечают в Генштабе
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

В Запорожской области российские оккупанты безуспешно пытались наступать в районе села Полтавка Гуляйпольского района Запорожской области. Об этом 7 мая проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"При поддержке авиации [противник] пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Полтавка Запорожской области, понес потери, отошел на ранее занимаемые позиции. Подразделения сил обороны в районе населенного пункта Пологи Запорожской области успешно нанесли огневое поражение противнику, уничтожив часть его вооружения и военной техники. Личный состав врага покинул позиции", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, оккупанты несут значительные потери в боях.

"Так, в населенном пункте Бурчак [Запорожской области] обнаружено размещение более 100 раненых военнослужащих воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации", – отметили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/311567034489715

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть Запорожской области.

6 мая Запорожская ОВА сообщила, что в области оккупанты активно начали использовать авиацию и артиллерию.

Теги: война, Генштаб ВСУ, оккупация, авиация, Запорожская область, раненые, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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