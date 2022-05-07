Оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру Николаева – Генштаб ВСУ

"На южнобужском направлении враг наносил огневое поражение с применением артиллерии по позициям наших войск. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры города Николаев ракетами и реактивными системами залпового огня", – говорится в сообщении.

В населенном пункте Ивано-Кепино подразделения ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.

Российская армия регулярно обстреливает Николаев с первого дня вторжения, 24 февраля.

Власти Николаева готовятся к осаде или попытке вторжения в город российских оккупантов, сообщил в опубликованном 26 апреля интервью мэр Николаева Александр Сенкевич.