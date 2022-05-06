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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Грозев: Россия, конечно, хочет взять Одессу и Николаев

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Грозев: Украина подготовилась к отражению высадки любого десанта
Грозев: Украина подготовилась к отражению высадки любого десанта
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Российские оккупанты по-прежнему хотят захватить Одессу и Николаев. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

"Конечно, они хотят [взять Одессу и Николаев]. Одессу [взять] будет намного сложнее. У них всегда был план [атаковать] со стороны моря, а это точно не удастся. Украина уже полностью закрылась и подготовилась к отражению [высадки] любого десанта. Россияне и сами боятся десантироваться, потому что видно, что происходит с теми же [украинскими ракетами] "Нептун", – отметил Грозев.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.

Российская армия регулярно обстреливает Николаев с первого дня вторжения, 24 февраля.

Власти Николаева готовятся к осаде или попытке вторжения в город российских оккупантов, сообщил в опубликованном 26 апреля интервью мэр Николаева Александр Сенкевич.

С начала полномасштабного вторжения россияне также обстреливают гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО.

В результате ракетного удара по Одессе 2 мая погиб 13-летний ребенок.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 24,9 тыс. российских оккупантов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Одесса, Николаев, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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