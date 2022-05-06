ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 24,9 тыс. оккупантов – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 200 российских военных.
Другие потери оккупантов составили:
- танки – 1110 (+8);
- боевые бронированные машины – 2686 (+35);
- артиллерийские системы – 502 (+3);
- РСЗО – 171 (+2);
- средства ПВО – 83;
- самолеты – 199 (+3);
- вертолеты – 155;
- автомобильная техника и автоцистерны – 1926 (+19);
- корабли/катера – 11 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12);
- специальная техника – 38;
- крылатые ракеты – 90 (+1).
"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на лиманском и кураховском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)