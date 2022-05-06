ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 24,9 тыс. оккупантов – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Лиманском и Кураховском направлении Фото: Міністерство оборони України / Facebook

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на лиманском и кураховском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 200 российских военных.

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