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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российских оккупантов награждают медалями для ветеранов Второй мировой войны и органов НКВД – ГУР

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Украинская разведка также опубликовала список военных преступников, которых Россия будет награждать за участие в оккупационной войне против Украины
Украинская разведка также опубликовала список военных преступников, которых Россия будет награждать за участие в оккупационной войне против Украины
Фото: depositphotos.com

Накануне 9 мая российским военным, которые дислоцируются в городе Белогорск и участвовали в военных действиях в Украине, вручат награды, предназначенные для ветеранов Второй мировой войны. Об этом 5 мая сообщило в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"За совершение геноцида народа Украины и уничтожение инфраструктуры украинского государства военнослужащих 54-й бригады управления 35-й общевойсковой армии восточного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 53790), дислоцирующейся в городе Белогорск, награждают медалями "Жукова", "Суворова", "За отвагу" и орденами "Мужества", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно указу о "Медали Жукова", эта награда предназначена для вручения ветеранам "Великой Отечественной войны, органов НКВД, вооруженных сил СССР и лицам, перенесшим блокаду".

"Медали "За отвагу" и ордена "Мужества" оккупанты, видимо, заслужили за "подвиги" во время мародерства, краж бытовой техники и нижнего белья украинцев", – отмечает ГУР.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/305601448417949

Украинская разведка также опубликовала список военных преступников, которых Россия будет награждать за участие в оккупационной войне против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В перехваченных Службой безопасности Украины разговорах оккупанты рассказывают, что ищут способы нанести себе травму, которая позволит им не участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил Украины, о том, как разворовывают боевую технику, оружие и боеприпасы у своих сослуживцев и о значительных потерях, которые несет армия РФ в войне с Украиной.

Теги: Россия, СССР, армия, война, военные, оккупация, ветераны, армия РФ, НКВД, медали, война России против Украины, военнослужащий, награда, ветеран, ГУР Минобороны Украины, орден
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