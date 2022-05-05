Российских оккупантов награждают медалями для ветеранов Второй мировой войны и органов НКВД – ГУР

Украинская разведка также опубликовала список военных преступников, которых Россия будет награждать за участие в оккупационной войне против Украины Фото: depositphotos.com

"За совершение геноцида народа Украины и уничтожение инфраструктуры украинского государства военнослужащих 54-й бригады управления 35-й общевойсковой армии восточного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 53790), дислоцирующейся в городе Белогорск, награждают медалями "Жукова", "Суворова", "За отвагу" и орденами "Мужества", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно указу о "Медали Жукова", эта награда предназначена для вручения ветеранам "Великой Отечественной войны, органов НКВД, вооруженных сил СССР и лицам, перенесшим блокаду".

"Медали "За отвагу" и ордена "Мужества" оккупанты, видимо, заслужили за "подвиги" во время мародерства, краж бытовой техники и нижнего белья украинцев", – отмечает ГУР.

Украинская разведка также опубликовала список военных преступников, которых Россия будет награждать за участие в оккупационной войне против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)