В Россию из Украины едут "караваны с "грузом 200". СБУ опубликовала перехват разговора российских оккупантов

В спецслужбе подчеркнули, что помимо потерь в живой силе, противник лишается в Украине своей бронетехники, вывозя в РФ "подбитый металлолом".
"10 КамАЗов две недели назад привезли – "груз 200"… Из Мариуполя... Полные", – рассказывает женщина мужу-оккупанту.
По ее словам, их давний знакомый из ВДВ также погиб в Украине.
"Были там, говорит, танки наши. Теперь – как розочки, просто как розочки все разорванные…" – сказала женщина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 мая, достигли около 24,5 тыс. человек личного состава, 1077 танков, 194 самолета, 155 вертолетов и 10 кораблей, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".