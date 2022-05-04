В Россию из Украины едут "караваны с "грузом 200". СБУ опубликовала перехват разговора российских оккупантов

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 мая, достигли около 24,5 тыс. человек Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В спецслужбе подчеркнули, что помимо потерь в живой силе, противник лишается в Украине своей бронетехники, вывозя в РФ "подбитый металлолом".

"10 КамАЗов две недели назад привезли – "груз 200"… Из Мариуполя... Полные", – рассказывает женщина мужу-оккупанту.

По ее словам, их давний знакомый из ВДВ также погиб в Украине.

"Были там, говорит, танки наши. Теперь – как розочки, просто как розочки все разорванные…" – сказала женщина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)