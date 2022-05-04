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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Россию из Украины едут "караваны с "грузом 200". СБУ опубликовала перехват разговора российских оккупантов

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Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 мая, достигли около 24,5 тыс. человек
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 мая, достигли около 24,5 тыс. человек
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Россию из Украины едут "караваны" с телами уничтоженных российских оккупантов. Об этом 4 мая в Facebook сообщила Служба безопасности Украины, ссылаясь на перехват разговора российского военного со своей женой.

В спецслужбе подчеркнули, что помимо потерь в живой силе, противник лишается в Украине своей бронетехники, вывозя в РФ "подбитый металлолом".

"10 КамАЗов две недели назад привезли – "груз 200"… Из Мариуполя... Полные", – рассказывает женщина мужу-оккупанту.

По ее словам, их давний знакомый из ВДВ также погиб в Украине.

"Были там, говорит, танки наши. Теперь – как розочки, просто как розочки все разорванные…" – сказала женщина.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/477644437380295/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 мая, достигли около 24,5 тыс. человек личного состава, 1077 танков, 194 самолета, 155 вертолетов и 10 кораблей, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Теги: Россия, СБУ, Украина, Мариуполь, спецслужбы, война России против Украины, Служба безопасности Украины, потери России
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