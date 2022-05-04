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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области от ракетных ударов оккупантов погибли два человека

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Оккупанты 3 мая активно обстреливали территорию Луганской области
Оккупанты 3 мая активно обстреливали территорию Луганской области
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

По Северодонецку, Рубежному, Лисичанску и Золотому-4 российские оккупанты нанесли ракетно-бомбовые удары, за сутки погибло два человека. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Кроме того, оккупанты проводили штурмовые действия в районе Попасной, где бои продолжаются.

"Вчера каждый наш город страдал от врага. Четыре населенных пункта выдержали ракетно-бомбовые удары. Попасную россияне не просто разрушают – они удаляют ее с карты Луганской области как населенный пункт. 34 раза враг ударил по жилым районам области", – отметил Гайдай.

Жертвами российской агрессии стали женщина из Лисичанска и мужчина из Попасной. Также ранены две женщины из Лисичанска.

Всего за сутки совершили 10 артобстрелов Лисичанска, восемь – Северодонецка, еще 10 – Попаснянской и Горской общин.

Повреждены 45 домов и других объектов. Четыре дома в Северодонецке, 12 – в Лисичанске, семь – в Орехово, шесть – в Рубежном, четыре – в Горском, четыре – в Попасной, два – во Врубовке.

В Лисичанске загорелось здание Луганского областного медицинского центра опасных инфекционных заболеваний и одна из школ. В Сиротино горела единственная в населенном пункте школа, в Северодонецке – торговый центр.

Всего за сутки на фронте отбиты 12 атак оккупантов – уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем (из них 3 РСЗО), 15 единиц боевой бронированной техники и девять автомобилей врага. Подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотника "Орлан-10".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Генштабе ВСУ в начале апреля сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

На донецком направлении основные усилия армии России сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная Луганской области и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск Донецкой области, рассказали 3 мая в Генштабе ВСУ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Луганская область, война, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Золотое, война России против Украины
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